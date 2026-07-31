'Canelo' Álvarez Cumple Sueño a Promesa del Boxeo: ‘Pee Wee’ Zepeda Viajará al Mundial Sub-19

Una petición de ayuda en redes sociales se volvió en una historia de lucha. El joven boxeador mexicano Josué ‘Pee Wee’ Zepeda dio a conocer que finalmente sí podrá viajar a Montenegro, para representar a México en la Copa Mundial de Boxeo Sub-19, debido al apoyo que le otorgó Saúl “Canelo” Álvarez.

Josué Zepeda agradece al “Canelo”

A través de un video en Instagram, el joven pugilista Josué Zepeda agradeció al “Canelo”, por hacer realidad su sueño y mencionó: “Tienes un gran corazón”.

¿Quién es el joven boxeador Josué Zepeda?

Josué Zepeda es un joven boxeador mexicano que recibió el apoyo de Saúl ‘Canelo’ Álvarez, quien donó 80 mil pesos para que pueda viajar a competir en Europa.

El joven pugilista compite en la división de peso ligero y fue convocado para representar a México en la competencia mundial, pero aseguró que la Federación Mexicana del Boxeo no le daría apoyo económico.

Así que Josué Zepeda pidió apoyo para reunir 80 mil pesos que le ayudaran cubrir sus viáticos en Europa, un llamado al que respondieron diferentes personalidades, entre ellas el boxeador Saúl ‘Canelo’ Álvarez.

Zepeda compite en la categoría Sub-19, en la división de peso ligero, de 60 kilos y ha participado en otros torneos a nivel nacional e internacional.

De acuerdo con su perfil de Instagram, ha asistido al Festival Olímpico del Boxeo donde ganó cinco medallas de oro y una de plata; además, ya formó parte de una Copa Mundial de Boxeo.

Su próximo objetivo es el Campeonato Mundial de Boxeo Sub-19, que se efectuará del 14 al 28 de octubre en Budva, Montenegro.

¿Qué le dijo ‘Canelo’ Álvarez a Josué Zepeda?

El joven Josué Zepeda ha dicho que el dinero estaría destinado 100% a cubrir su estancia en Budva, donde se realizará el Campeonato Mundial de Boxeo Sub-19 en octubre.

Josué detalló que los 80 mil pesos que le dio “El Canelo” cubren boletos de avión, hospedaje, alimentación, traslados, trámites migratorios y gastos adicionales. Una cantidad que debía reunir en muy poco tiempo.

¿Por qué llegó el video a "Canelo" Álvarez?

El video del joven Josué Zepeda se hizo viral en redes sociales y llegó a Saúl ‘Canelo’ Álvarez, quien a través de un comentario en la publicación aseguró que apoyaría económicamente al pugilista.

"Te van a contactar para que estés pendiente, cuenta con ello y mucho éxito", aseguró “Canelo” Álvarez. Y lo cumplió.

HVI