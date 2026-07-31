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'Canelo' Álvarez Cumple Sueño a Promesa del Boxeo: ‘Pee Wee’ Zepeda Viajará al Mundial Sub-19

Josué ‘Pee Wee’ Zepeda podrá viajar a Montenegro para representar a México en la Copa Mundial de Boxeo Sub-19, debido al apoyo que entregó Saúl “Canelo” Álvarez

Canelo Álvarez Cumple Sueño de Joven Promesa del Boxeo Josué Zepeda para Mundial Sub-19El boxeador mexicano, Saúl “Canelo” Álvarez. Foto: Reuters

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A través de un video en Instagram, el joven pugilista Josué Zepeda agradeció al “Canelo”, por hacer realidad su sueño y mencionó “Tienes un gran corazón”

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