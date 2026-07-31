Balaceras

Defensa del Tirador de Puebla Ofreció Millón de Pesos a Víctima para Retirar Acusaciones

Los abogados de Rafael "N" contactaron al afectado que resultó herido de bala, para negociar la denuncia en contra del agresor.

Rafael 'N' continúa encarcelado tras la vinculación a proceso.Rafael 'N' continúa encarcelado tras la vinculación a proceso. Foto: Héctor Rosas

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Rechazan soborno millonario: la defensa del Tirador de la Atlixcáyotl intentó comprar el silencio de la víctima. Conoce los detalles de la investigación.

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