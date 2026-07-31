Defensa del Tirador de Puebla Ofreció Millón de Pesos a Víctima para Retirar Acusaciones

El titular de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Puebla (SSP) Francisco Sánchez González, dio a conocer que dentro de la entrevista con la víctima que resultó lesionada por impacto de bala, se reveló que la defensa del Francotirador de Puebla ofreció dinero para desviar la investigación.

De acuerdo con las declaraciones del vicealmirante, los abogados del sujeto ofrecieron la cantidad de un millón de pesos a cambio de desdecir la denuncia que hizo en contra del empresario farmacéutico Rafael 'N' por el delito de lesiones y homicidio agravado en grado de tentativa.

Rechazan soborno para librar la denuncia en contra del Tirador de la Atlixcáyotl

El secretario de seguridad enfatizó que las indagatorias han sido muy completas y firmes para determinar la responsabilidad del hombre que presuntamente disparó contra vehículos en movimiento la Vía Atlixcáyotl.

De acuerdo con el vicealmirante, la intención de la parte defensora es afectar la investigación apegada a la verdad de los hechos, pero hasta el momento Rafael 'N' permanece en el Cereso de San Miguel por los delitos que le han imputado.

Con información de N+

JAPR