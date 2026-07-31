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EUA Propone Normas Más Estrictas de Dominio del Inglés para Tripulaciones de Trenes Mexicanos

La administración Trump instó a las compañías ferroviarias a revisar sus prácticas y a garantizar que las tripulaciones mexicanas sepan hablar inglés

EUA Propone Normas Más Estrictas de Dominio del Inglés para Tripulaciones de Trenes MexicanosVías de la Union Pacific, la compañía ferroviaria más grande de Norteamérica. Foto: AP

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El gobierno de Trump insta a compañías a garantizar que las tripulaciones mexicanas sepan hablar inglés y no operen trenes más allá de 16 kilómetros dentro de territorio estadounidense

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