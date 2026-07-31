EUA Propone Normas Más Estrictas de Dominio del Inglés para Tripulaciones de Trenes Mexicanos

La administración Trump planea que las tripulaciones de trenes mexicanos que transportan carga a través de la frontera puedan comprender información clave de seguridad en inglés, y que la práctica habitual de utilizar tripulaciones extranjeras para cruzar a Estados Unidos no amenace los empleos estadounidenses.

Ante este panorama, dos importantes sindicatos ferroviarios elogiaron la norma propuesta, anunciada hoy 31 de julio de 2026, que también reforzaría los estándares para certificar que las tripulaciones pueden operar un tren de manera segura.

El gobierno expresó su preocupación tras inspeccionar, el otoño pasado, instalaciones ferroviarias de Texas cercanas a la frontera, pertenecientes a CPKC y Union Pacific, las dos compañías ferroviarias directamente afectadas por estas restricciones a las tripulaciones mexicanas.

Tanto CPKC como la Asociación de Ferrocarriles Estadounidenses (AAR, por sus siglas en inglés) declinaron hacer comentarios mientras estudian la normativa.

"Compartimos los mismos objetivos: operaciones seguras y protegidas que mantengan fluida la cadena de suministro", afirmó Union Pacific en un comunicado. "Y continuaremos trabajando con nuestros socios federales a lo largo del proceso normativo".

Documentan problemas relacionados con el idioma

La Administración Federal de Ferrocarriles (FRA) envió cartas tanto a CPKC como a UP en diciembre, después de que dichas inspecciones revelaran varios casos en los que las tripulaciones de los trenes tenían dificultades para entender inglés.

El gobierno instó a estas compañías a revisar sus prácticas y a garantizar que las tripulaciones mexicanas sepan hablar inglés y no operen trenes más allá de 16 kilómetros dentro de territorio estadounidense.

En aquel momento, la FRA señaló que la preocupación radicaba en que a las tripulaciones mexicanas, que llevaban trenes a la terminal ferroviaria de Union Pacific en Eagle Pass y a la instalación de CPKC en Laredo, les costaba entender los boletines operativos y las normativas de Estados Unidos, las cuales exigen que la información sobre materiales peligrosos y protocolos de respuesta ante emergencias esté disponible en inglés.

HVI