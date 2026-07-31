Cae Tormenta Eléctrica Hoy en CDMX y Edomex: Zonas Bajo Alerta por Fuertes Lluvias y Granizada

Una severa tormenta eléctrica se registra la tarde de este viernes 31 de julio de 2026 sobre gran parte del Valle de México, principalmente la zona norte, donde se reportan lluvias fuertes.

En la Ciudad de México, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil activó en las 16 alcaldías la Alerta Amarilla por lluvias fuertes y posible caída de granizo para la tarde y noche de este viernes.

Norte del Valle de México, la zona más afectada

En la alcaldía Gustavo A. Madero, al norte de la capital, se registraba fuerte lluvia acompañada de granizo. La intensidad del hielo obligó a peatones y comerciantes a refugiarse.

También se observan lluvias de intensidad fuerte con posible caída de granizo en Azcapotzalco, Cuauhtémoc y la Miguel Hidalgo. "Se prevé que las lluvias continúen durante la tarde y noche", alertaron las autoridades capitalinas.

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Mientras que en el Estado de México, el pueblo mágico de Valle de Bravo era azotado por lluvias fuertes y granizo que disminuían la visibilidad en vialidades.

La tormenta provocaba también inundaciones en el municipio de Chicoloapan, donde las precipitaciones ocasionaron el levantamiento del pavimento frente al Deportivo Las Minas, en la unidad Ara 1.

¿Qué hacer ante activación de alerta por lluvias?

Para evitar riesgos en la población, la SGIRPC-CDMX emitió la siguiente lista de recomendaciones:

Retirar la basura de las coladeras del interior y exterior de los hogares.

Cerrar puertas y ventanas.

No cruzar calles o avenidas con corrientes de agua.

Si se opta por salir de casa, usar paraguas o impermeable.

Se actualiza #AlertaAmarilla por #lluvias fuertes y posible caída de #granizo para la tarde y noche del viernes 31/07/2026, en todas las demarcaciones de la Ciudad de México.



Mantente informado. #PronósticoDelTiempo #LaPrevenciónEsNuestraFuerza pic.twitter.com/lu1cZF6mWQ — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) July 31, 2026

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