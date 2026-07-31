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Cae Tormenta Eléctrica Hoy en CDMX y Edomex: Zonas Bajo Alerta por Fuertes Lluvias y Granizada

En la Ciudad de México, se activó en las 16 alcaldías la Alerta Amarilla por lluvias fuertes y caída de granizo

El Valle de México es azotado la tarde de este viernes por una severa tormenta. Foto: Cuartoscuro/ ArchivoEl Valle de México es azotado la tarde de este viernes por una severa tormenta. Foto: Cuartoscuro/ Archivo
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