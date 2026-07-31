Política

Sheinbaum Encabeza Graduación de 211 Cadetes de la Heroica Escuela Naval Militar

El secretario de Marina, Raymundo Pedro Morales, agradeció a Omar García Harfuch por ser padrino de la generación 2022-2026

La presidenta Claudia Sheinbaum encabezó la ceremonia de graduación. Foto: N+La presidenta Claudia Sheinbaum encabezó la ceremonia de graduación. Foto: N+
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