Sheinbaum Encabeza Graduación de 211 Cadetes de la Heroica Escuela Naval Militar

El secretario de Marina, Raymundo Pedro Morales, agradeció al titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, por ser padrino de la generación 2022-2026 de la Heroica Escuela Naval Militar.

Durante la ceremonia de graduación, el secretario de Marina dijo que “su trayectoria y experiencia profesional son ejemplo de servicio a la nación que, estoy seguro, latirá en el corazón de cada joven”.