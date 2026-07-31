Sheinbaum Encabeza Graduación de 211 Cadetes de la Heroica Escuela Naval Militar
El secretario de Marina, Raymundo Pedro Morales, agradeció a Omar García Harfuch por ser padrino de la generación 2022-2026
El secretario de Marina, Raymundo Pedro Morales, agradeció a Omar García Harfuch por ser padrino de la generación 2022-2026
El secretario de Marina, Raymundo Pedro Morales, agradeció al titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, por ser padrino de la generación 2022-2026 de la Heroica Escuela Naval Militar.
Durante la ceremonia de graduación, el secretario de Marina dijo que “su trayectoria y experiencia profesional son ejemplo de servicio a la nación que, estoy seguro, latirá en el corazón de cada joven”.
En total, se graduaron 211 marinos, 138 hombres y 73 mujeres.
La cifra que representa el mayor número de mujeres graduadas en la historia naval.
Raymundo Pedro Morales les pidió a los graduados que sean agradecidos por México. “La nación ha invertido en su educación, en su formación profesional y en su desarrollo como oficiales. Retribuyan ese privilegio con trabajo honesto, con profesionalismo y con una conducta intachable. La patria solo necesita una cosa de ustedes. Buenos mexicanos”.
Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum reconoció que México tiene nuevos desafíos y que “para responder a ellos necesitamos marinos preparados con conocimiento, con disciplina y con la capacidad de innovar, pero, sobre todo, con un profundo amor por su pueblo y por su patria”.
Señaló que esta generación tiene la fortuna de iniciar una nueva etapa bajo el liderazgo del almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles. “En él tienen a un gran Secretario de Marina, un marino honesto, íntegro, preparado, comprometido con México, formado en esta institución, un patriota y, sobre todo, un gran ser humano”.
La mandataria concluyó diciendo que "México confía en ellos", y que el país "sabe que cuando los necesite estarán ahí".
AMP