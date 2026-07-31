Seguridad

Rescatan a Tres Jóvenes Extraviados en Ruta de las Noas en Torreón

Tres jóvenes fueron rescatados por las autoridades tras extraviarse en la Ruta de las Noas en Torreón.

Rescatan a Tres Jóvenes Extraviados en Ruta de las Noas en TorreónLos senderistas perdieron el rumbo debido al intenso calor registrado en la ciudad. Foto: N+

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Tres jóvenes rescatados en la Ruta de las Noas en Torreón tras perderse por el calor. Bomberos y Policía Municipal actuaron rápidamente. Descubre más sobre este exitoso operativo.

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