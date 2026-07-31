Rescatan a Tres Jóvenes Extraviados en Ruta de las Noas en Torreón

Tres jóvenes fueron rescatados con éxito luego de extraviarse mientras recorrían la Ruta de las Noas en Torreón. El reporte fue recibido alrededor de las 11:00 horas, cuando se informó que las personas se encontraban desorientadas cerca de la Calzada de los Misterios.

De acuerdo con el reporte, habían subido con un grupo de amigos. Debido al intenso calor registrado cerca del mediodía, durante el recorrido presentaron malestar físico y perdieron el rumbo.

Tras un operativo conjunto de elementos de Bomberos, Protección Civil y la Policía Municipal, los dos mujeres y un hombre fueron localizados sanos y salvos.

Otro caso similar ocurrió cuando senderistas fueron rescatados con éxito por elementos de la Policía Estatal tras extraviarse en la parte alta de la Sierra de la Martha, en el municipio de Arteaga.

Rescatan a grupo de senderistas extraviados en Sierra de Arteaga

El grupo, integrado por seis mujeres y un hombre, realizaban una caminata para celebrar el cumpleaños número 20 de una de las excursionistas, pero perdieron la ruta de descenso.

Tras recibirse el reporte de emergencia, elementos de la Unidad de Investigación y Análisis, en coordinación con la Policía de Acción y Reacción, implementaron un operativo de búsqueda.

Con apoyo de drones equipados con sensores térmicos, los oficiales lograron ubicar a los senderistas entre la vegetación y ascendieron hasta el punto donde se encontraban para guiarlos de regreso.

Cerca de las 21:00 horas, las siete personas descendieron de la sierra sanas y salvas, concluyendo exitosamente el operativo de rescate.