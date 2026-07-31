Seguridad

Detienen a Hombre por Muerte de Estudiante de la FES Zaragoza en Transporte Público de Edomex

Cristian Daniel 'N' es señalado por el asesinato de un estudiante de la FES Zaragoza durante un asalto en transporte público

Un hombre fue detenidoUn hombre fue detenido por el asesinato de un estudiante de la UNAM. Foto: Cuartoscuro

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