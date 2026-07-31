Detienen a Hombre por Muerte de Estudiante de la FES Zaragoza en Transporte Público de Edomex

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) informó que Cristian Daniel 'N', investigado por la muerte de un estudiante de la Facultad de Estudios Superiores (FES) Zaragoza de la UNAM, fue detenido.

Los hechos se registraron el 16 de julio de 2026, cuando la víctima perdió la vida tras un intento de resistirse al robo mientras viajaba en el transporte público que circulaba por la colonia Santa Catarina Yecahuizot.

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¿Cómo ocurrió el homicidio del estudiante de la FES Zaragoza?

De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía mexiquense, Cristian Daniel 'N' habría abordado la unidad de transporte junto con otro hombre y una mujer, quienes presuntamente se hicieron pasar por pasajeros.

Una vez dentro del autobús, uno de los involucrados sacó un arma de fuego para despojar de sus pertenencias a los usuarios. Durante el asalto, el estudiante de la FES Zaragoza intentó resistirse, por lo que el agresor presuntamente le disparó, causándole la muerte.

La FGJEM señaló que, mediante trabajos de inteligencia, análisis de videovigilancia y en coordinación con la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM), fue posible identificar a un grupo presuntamente dedicado al robo de pasajeros sobre la carretera México-Puebla.

Las autoridades indicaron que este grupo operaba con un modus operandi similar al utilizado durante el asalto en el que fue asesinado el estudiante universitario.

Asimismo, el seguimiento realizado con cámaras de videovigilancia permitió reconstruir la ruta que habrían seguido los presuntos responsables antes y después del crimen.

Como parte de las indagatorias, elementos de la SSEM ubicaron un vehículo que presuntamente fue utilizado como apoyo durante el asalto del 16 de julio.

Derivado de esta acción fueron detenidos Fausto 'N' y María Luisa 'N', quienes quedaron a disposición de la autoridad ministerial para definir su situación jurídica.

Por otro lado, Cristian Daniel 'N' fue localizado sobre la carretera federal México-Puebla, donde fue detenido en posesión de envoltorios con aparentes narcóticos y posteriormente presentado ante la autoridad correspondiente.

FBPT