Accidentes

Ferromex Deberá Implementar Acciones de Control y Remediación por Derrame en Sonora

La Profepa ha impuesto a la empresa medidas de contención y limpieza por derrame de químicos en Sonora.

Ferromex Deberá Implementar Acciones de Control y Remediación por Derrame en SonoraFerromex Deberá Implementar Acciones de Control en Sonora. Foto: Profepa

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Ferromex enfrenta medidas tras derrame químico en Sonora. Se ordena plan de limpieza inmediata y acciones de control.

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