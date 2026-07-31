Ferromex Deberá Implementar Acciones de Control y Remediación por Derrame en Sonora

Alicia Bárcena Ibarra, secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, informó que tras el incidente del tren de carga de Ferromex con cobre e hidróxido de sodio (NaHS), en el tramo Cananea–Agua Prieta, municipio de Cuauhtémoc de Naco, Sonora, se aplicaron acciones inmediatas de contención para reducir la dispersión de químicos. Hasta el momento se determinó la clausura total temporal de la zona.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Naco, Sonora, Está en Alerta Tras Descarrilamiento de Tren con Material Químico

¿Cuándo ocurrió el derrame de Ferromex en Sonora?

El pasado fin de semana, un tren se descarrilo e involucró a tres góndolas que transportaban aproximadamente 240 toneladas de concentrado de cobre y un carro tanque con 72,000 litros de hidrosulfuro de sodio (NaHS), aproximadamente 70,300 litros se derramaron en el cauce de un arroyo. Según el reporte se registró una afectación a una zona de 1.7 kilómetros cuadrados.

Personal de Profepa delimitó una superficie parcialmente dañada y se realizarán estudios ambientales. Ya ejecutaron monitoreos aéreos con drones sobre 10 kilómetros del cauce del arroyo; no se obtuvo evidencia superficial del derrame, pero no se descarta la presencia. Ya fue retirado en su totalidad la presencia de cobre.

Como parte de las acciones de inspección, autoridades ambientales han hecho recorridos de campo, muestreos de suelo y de biota para determinar el alcance de las consecuencias.

Autoridades Ambientales Han Hecho Recorridos de Campo. Foto: Profepa

¿Qué le solicitan autoridades a Ferromex tras el derrame?

En cuanto a la responsabilidad de Ferromex, la Procuraduría le ordenó la presentación de un plan de caracterización ambiental que abarque, al menos, tres kilómetros del cauce afectado y un programa de remediación, sujeto a la evaluación y aprobación de la autoridad ambiental en caso de confirmarse las afectaciones.

Además, se les solicitó el retiro de los vagones accidentados y de la infraestructura ferroviaria contaminada, así como la implementación de acciones de contención y limpieza. La empresa deberá presentar evidencia documental y fotográfica que acredite el cumplimiento de las acciones.

Continúa el proceso dedescontaminación del carro tanque para su posterior retiro del sitio.

La Dirección General de Gestión Integral de Materiales y Actividades Riesgosas (DGGIMAR) de la Semarnat continuará con el seguimiento técnico de la contingencia para verificar que las acciones de control y en su caso de requerirse las de remediación.