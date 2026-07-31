Educación

¿Cómo Será el Examen de Control de la UNAM 2026? Así se Realizará Tras Polémica en Resultados

Se hará una prueba de control a aspirantes que aplicaron en el controvertido Examen de Ingreso 2026; te explicamos los detalles

Protesta en Ciudad UniversitariaAsí será el examen de control para el ingreso a la UNAM. Foto: Cuartoscuro

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La UNAM aplicará un examen de control presencial para aspirantes del Examen de Ingreso 2026. ¿Quieres saber quiénes deben presentarlo y por qué? Descúbrelo aquí.

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