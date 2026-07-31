Educación ¿Cómo Será el Examen de Control de la UNAM 2026? Así se Realizará Tras Polémica en Resultados Se hará una prueba de control a aspirantes que aplicaron en el controvertido Examen de Ingreso 2026; te explicamos los detalles Así será el examen de control para el ingreso a la UNAM. Foto: Cuartoscuro Escucha este artículo 1x_mobiledata 00:00 -00:00 Destacado La UNAM aplicará un examen de control presencial para aspirantes del Examen de Ingreso 2026. ¿Quieres saber quiénes deben presentarlo y por qué? Descúbrelo aquí. Publicidad Publicidad

Por Redacción N+ 31 jul 2026 | 15:49 CST Actualizado hace 1 hora

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La UNAM ha dado a conocer que realizará una prueba de control presencial a aspirantes que participaron en el controvertido Examen de Ingreso 2026. Te explicamos los detalles de esta prueba, quiénes deberán presentarla y qué pasará con los aspirantes que no aprobaron el examen inicial.

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Anuncian prueba de control para aspirantes de Examen de Ingreso 2026 a la UNAM

Este 31 de julio, La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) dio a conocer el dictamen de la Comisión Técnica para la Revisión del Proceso de Ingreso a la Licenciatura. A partir de sus recomendaciones, se aplicará un examen de control presencial.

Al respecto, Leonardo Lomelí Villegas señaló que la finalidad de esta prueba es “verificar resultados” obtenidos en el examen de ingreso, cuyos resultados quedaron en entredicho ante la posibilidad de fraude con inteligencia artificial.

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Según explicó el rector de la UNAM, “no se trata de un nuevo examen”. A su parecer, la prueba presencial es “para garantizar que las personas aceptadas realizaron realmente un esfuerzo y no tuvieron una ayuda que los puso en ventaja”.

Lomelí también se disculpó con los aspirantes convocados a la prueba de control pese a haber aprobado el examen de forma honesta. Y añadió:

“Pero es necesario para dar certeza y garantizar la equidad en el acceso".

¿Quiénes presentarán el examen de control de la UNAM?

La Comisión Técnica presidida por Eduardo Bárzana García recomendó a la Rectoría que se convoque solo a las personas que fueron aceptadas mediante el Examen de Ingreso. Según señala la UNAM, la prueba de control será para los siguientes aspirantes:

Quienes ya habían recibido un aviso de selección para ingresar a la UNAM en la convocatoria 2026 mediante el examen original

Quienes obtuvieron un número igual o superior al menor de los aciertos mínimos que el programa, plantel y modalidad posibilitó el ingreso entre 2021 y 2026 a los aspirantes.

Según explicó Eduardo Bárzana García, la Universidad ofrecerá una oportunidad de participar en el examen de control a quienes ya recibieron un primer aviso de selección. Pero, además, el examen de control también ofrecerá una oportunidad a quienes, alcanzando los puntajes referidos en el párrafo anterior, pudieron haber sido no seleccionados como consecuencia de las irregularidades detectadas.

Por consecuencia, no serán llamados a este examen aquellos aspirantes que no obtuvieron el número mínimo de aciertos entre los años 2021 y 2026.

¿En qué consistirá el examen de control?

Hay que subrayar que el examen de control no será una reposición total del Examen de Ingreso a la UNAM 2026. Según dio a conocer la Máxima Casa de Estudios:

El examen de control se aplicará exclusivamente de manera presencial.

Se empleará el formato más conveniente para procesarlo lo más pronto posible.

El examen de control contará con versiones diferentes que resulten suficientes para el número de turnos y aspirantes.

Se buscará no afectar el calendario escolar.

Los lugares de ingreso se asignarán a partir del resultado obtenido en el examen de control.