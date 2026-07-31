Educación

¿Cuándo Será el Examen UNAM 2026 de Control? Universidad Anunciará Nuevas Fechas

La Universidad Nacional Autónoma de México dará a conocer las nuevas fechas del cronograma para el proceso de admisión a la licenciatura 2026

Conoce Cuándo es el Nuevo Examen UNAM 2026La UNAM hará un examen de control para verificar los resultados del proceso de admisión. Foto: Cuartoscuro

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