¿Cuándo Será el Examen UNAM 2026 de Control? Universidad Anunciará Nuevas Fechas

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) anunció su decisión: hará una prueba de control para verificar los resultados obtenidos en el concurso de admisión a licenciatura. Por ello, los aspirantes han comenzado a preguntarse cuándo será el nuevo examen 2026.

Después de varios días de incertidumbre, la máxima casa de estudios en México dio a conocer qué pasará con el presunto fraude en el examen de admisión, en el que la Comisión Técnica para la Revisión del Proceso de Ingreso a la Licenciatura recomendó una prueba de control.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. UNAM Aplicará Examen de Control Presencial; Rector Ofrece Disculpa a Aspirantes

¿Cuándo será el nuevo examen de la UNAM 2026?

En la conferencia de este día, la Universidad explicó que muy pronto dará a conocer las nuevas fechas del cronograma para el proceso de ingreso a licenciatura 2026 entre las que está la convocatoria de los aspirantes y la aplicación del examen de control.

De esta manera, primero se convocará a las personas que recibieron aviso de selección para ingresar a la UNAM y aquellos que obtuvieron en dicho examen un número de aciertos igual o superior al menor número de aciertos que permitió el ingreso entre 2021 y 2026, al mismo programa, plantel y modalidad.

El examen de control se hará de manera presencial, bajo el formato más conveniente, para poder procesarlo lo más pronto posible, con versiones diferentes, que resulten suficientes para el número de turnos y aspirante y llevarlo a cabo a la brevedad, para reducir la afectación al calendario escolar.

De acuerdo con la información que proporcionaron las autoridades universitarias, la convocatoria de los aspirantes, así como la aplicación del nuevo examen UNAM 2026, se realizará a la brevedad para evitar afectar el calendario de estudios del próximo ciclo escolar.

¿Cuándo inicia el ciclo escolar de la UNAM 2026-2027?

De acuerdo con los calendarios escolares semestrales y anuales, las clases inician el próximo lunes 10 de agosto de 2026, mientras que el periodo interanual e intersemestral se llevará a cabo del 3 al 7 del mismo mes.

De esta manera, se espera que muy pronto la UNAM anuncie las nuevas fechas de cronograma del Proceso de Ingreso a la Licenciatura, de ahí que se pide a los aspirantes estar pendientes.

PPP