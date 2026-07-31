Narcotráfico

‘Tony Montana’, Hermano de ‘El Mencho’, Se Declara Culpable en EUA: ¿Cuál Sería su Castigo?

Autoridades judiciales de Estados Unidos prevén que la sentencia contra 'Tony Montana' se dicte el 13 de noviembre de 2026

Departamento de Justicia de Estados UnidosDepartamento de Justicia de Estados Unidos. Foto: Reuters | Archivo

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¿Qué le espera a 'Tony Montana', hermano de 'El Mencho'? Se declaró culpable de tráfico de drogas y armas en Estados Unidos. Conoce aquí los detalles sobre su posible sentencia.

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