‘Tony Montana’, Hermano de ‘El Mencho’, Se Declara Culpable en EUA: ¿Cuál Sería su Castigo?

El Departamento de Justicia de Estados Unidos de América (EUA) informó hoy, 31 de julio de 2026, que Antonio Oseguera Cervantes, conocido como Tony Montana, hermano de Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, líder abatido del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), se declaró culpable por cargos relacionados con narcotráfico y portación de arma de fuego.

¿De qué delitos acusa Estados Unidos a Tony Montana?

De acuerdo con el Departamento de Justicia estadounidense, Tony Montana, originario de Michoacán, se declaró culpable de conspiración para distribuir cocaína y metanfetamina, y de usar, portar y poseer un arma de fuego para facilitar la conspiración de narcotráfico.

Según la acusación, el hermano de El Mencho, quien tiene 67 años de edad, traficó cocaína y metanfetamina a Estados Unidos durante más de dos décadas.

Entre 2002 y 2010, operó con el Cártel del Milenio, organización con la que supervisaba la venta de narcóticos, protegía territorios de cárteles rivales y dirigía laboratorios de metanfetamina.

Tony Montana obtuvo precursores químicos para la fabricación de metanfetamina y distribuyó metanfetamina y cocaína, con destino a Estados Unidos, señaló el Departamento de Justicia.

Desde 2010, Tony Montana trabajó con su hermano El Mencho, a quien reportaba directamente.

El Gobierno estadounidense señaló que el CJNG “es uno de los cárteles de la droga más prolíficos y peligrosos de México”, que “trafica grandes cantidades de cocaína y metanfetamina hacia Estados Unidos”.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Hermano de ‘El Mencho’, ‘Tony Montana’, se Declara Culpable de Narcotráfico en EUA

¿Cuánto tiempo podría pasar Tony Montana en la cárcel?

En un comunicado, el Departamento de Justicia de Estados Unidos detalló que Tony Montana enfrenta una pena mínima obligatoria de 15 años de prisión y una pena máxima de dos cadenas perpetuas consecutivas.

Las autoridades judiciales de Estados Unidos prevén que la sentencia contra Tony Montana se dicte el 13 de noviembre de 2026.

El Departamento de Justicia agradeció al Gobierno de México por su colaboración para asegurar la presencia de Tony Montana, en Estados Unidos, donde será enjuiciado, luego de que fue trasladado a territorio estadounidense, en febrero de 2025.

RMT