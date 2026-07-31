Educación

¿Se Repite Examen de Admisión? UNAM Informa Qué Pasará Luego de Posible Fraude

La UNAM da a conocer los 4 puntos a seguir en el proceso de admisión a Licenciatura, tras denuncias de supuesto fraude

Protestas en la UNAM por supuesto fraude en examen de admisión a LicenciaturaProtestas en la UNAM por supuesto fraude en examen de admisión a Licenciatura. Foto: Cuartoscuro

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¿Repetir el examen de admisión? La UNAM anuncia medidas tras detectar irregularidades en los resultados. Conoce cómo se llevará a cabo el examen de control y su impacto.

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