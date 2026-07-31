¿Se Repite Examen de Admisión? UNAM Informa Qué Pasará Luego de Posible Fraude

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) anunció hoy, 31 de julio de 2026, la recomendación de la Comisión Técnica para la Revisión del Proceso de Ingreso a la Licenciatura, luego del presunto fraude en el examen de admisión.

En conferencia de prensa, Eduardo Bárzana García, presidente de la Comisión Técnica para la Revisión del Proceso de Ingreso a la Licenciatura, recomendó los siguientes 4 puntos, que incluyen un examen de control:

Verificar los resultados obtenidos a través de la realización de un examen de control. Convocar a las personas que ya habían recibido un aviso de selección para ingresar a la UNAM, en la convocatoria 2026, mediante el examen original, así como a quienes obtuvieron en dicho examen un número de aciertos igual o superior al menor número de aciertos que permitió el ingreso entre 2021 y 2026, al mismo programa, plantel y modalidad. De esta manera, la UNAM ofrecerá una oportunidad de participar en el examen de control a quienes ya recibieron un primer aviso de selección y a quienes alcanzando los puntajes referidos en el párrafo anterior pudieron haber sido no seleccionados como consecuencia de las irregularidades detectadas. Aplicar el examen de control de manera presencial, bajo el formato más conveniente, para poder procesarlo lo más pronto posible, con versiones diferentes, que resulten suficientes para el número de turnos y aspirantes y llevarlo a cabo a la brevedad, para reducir la afectación al calendario escolar. Asignar los lugares de ingreso a partir del resultado obtenido en el examen de control.

¿Qué es el examen de control?

Bárzana García explicó que el examen de control “es un mecanismo dentro del proceso de selección vigente, que parte de los resultados obtenidos en el examen en línea para determinar a quiénes se les aplica este medio de verificación”.

“Con esa recomendación, la Comisión Técnica busca reconocer a quienes obtuvieron el examen original un resultado favorable, invitándolos a continuar en el proceso de ingreso”, apuntó Eduardo Bárzana García.

El director de la Comisión Técnica para la Revisión del Proceso de Ingreso a la Licenciatura subrayó que con el examen de control se “reconoce y valora el esfuerzo adicional que esta medida exige, especialmente de quienes alcanzaron dicho resultado mediante el estudio y la preparación”.

El experto precisó que “la convocatoria del examen de control no constituye una imputación de conducta irregular”, pese a que el análisis estadístico “identifica cambios sustanciales en la distribución general de aciertos" y "no permite por sí solo discernir conductas individuales irregulares ni determinar la forma en que fue obtenido cada resultado”.

La UNAM “debe actuar con apego a la ética la integridad y la honestidad académica a la equidad en el ingreso y a la observancia de su normatividad”, afirmó Bárzana García.

Examen de control no es nueva prueba de admisión a la UNAM

En su turno, Leonardo Lomelí Vanegas, rector de la UNAM, consideró “muy adecuado” recurrir a la recomendación de realizar un “examen de control, para verificar resultados por presuntas irregularidades”, medida que “está contemplada en la propia convocatoria al proceso de selección para primer ingreso 2026-2027”.

El rector de la UNAM explicó que el examen de control “no se trata de un nuevo examen”, sino de una prueba “para garantizar que las personas aceptadas realizaron realmente un esfuerzo y no tuvieron una ayuda que los puso en ventaja, con relación a las y los demás aspirantes”.

Rector de la UNAM ofrece disculpas a estudiantes afectados por examen de control

El rector de la UNAM también ofreció una disculpa a los aspirantes que, “habiendo sido aceptados limpiamente, serán convocados a presentar el examen de control, pero es necesario para dar certeza y garantizar la equidad en el acceso".

Lomelí Vanegas dijo a los aspirantes que deben tener confianza en "que obtendrán un buen resultado y que confirmarán su ingreso a la Universidad Nacional Autónoma de México".

Hacer trampa en el examen daña a la sociedad y erosiona el tejido social

El rector de la máxima casa de estudios llamó a quienes buscan ingresar a la UNAM apegarse a “un comportamiento ético" y no caer "en la tentación de recurrir a ayuda fraudulenta”.

Afirmó que “hacer trampa es algo que no solamente daña a la institución, es algo que daña a la sociedad” y “erosiona el tejido social”: “Es una práctica que debemos desterrar”.

“Les pido que hagamos un esfuerzo por confiar en nuestras propias capacidades, para en este caso, preparar de la mejor manera el examen en futuras ocasiones, y por supuesto, para aquellos que habrán de llevar a cabo este examen de control”, subrayó Leonardo Lomelí Vanegas.

Leonardo Lomelí Vanegas envió un contundente mensaje a los aspirantes universitarios, en el que afirmó que deben entender que el examen de admisión es “el primero de muchos esfuerzos que deberán realizar y que no es haciendo trampas como se forman los profesionales que el país requiere”.

“Necesitamos a personas comprometidas con su formación individual, pero también con el servicio a la sociedad y eso solo se puede lograr si ponemos nuestro mejor empeño en adquirir la mejor formación”, recalcó.

Dijo que la UNAM debe garantizar el ingreso de buenos estudiantes, así como el egreso de buenos profesionistas: “La universidad no puede soslayar la magnitud del problema que presentamos, precisamente porque estamos en la obligación de garantizarle a la sociedad que recibimos a estudiantes que entraron con base en su esfuerzo y que egresaremos a profesionales capaces de responder a sus problemas”.

“El rector está agraviado, como lo está la universidad en su conjunto, pero también se ocupa de la solución del problema, por eso, habiendo aceptado la recomendación, procederemos de inmediato a organizar la instrumentación a la brevedad posible de este examen de control”, mencionó.

El rector de la UNAM mencionó que “reconociendo los problemas y corrigiendo el procedimiento donde sea necesario, podremos salir adelante y podremos garantizar un acceso equitativo para la generación que ingresa al ciclo escolar 2026-2027”.

“La UNAM, como casa de la ciencia, de las humanidades y del conocimiento, sabe reconocer errores y se autocorrige; no hay evasión o complacencia, hay responsabilidad y se actúa en consecuencia”, afirmó.

Finalmente, dijo que, próximamente, la UNAM informará los pasos a seguir para la aplicación del examen de control.

¿Qué se sabe del supuesto fraude en el examen de la UNAM?

Por primera vez en su historia, la UNAM aplicó, 100% en línea, el examen de admisión para Licenciatura, para el ciclo escolar 2026-2027/1, en el que participaron más de 158,000 aspirantes.

El examen se realizó del 23 de mayo al 10 de junio, y los resultados se dieron a conocer el 17 de julio de 2026.

La UNAM detectó un inusual aumento en los aciertos, pues hubo exámenes con puntaje casi perfecto, lo que encendió una alerta por supuestas irregularidades y el posible uso de inteligencia artificial (IA).

Por este caso, la UNAM suspendió el proceso de inscripción, de forma temporal, y creó la Comisión Técnica para la Revisión del Proceso de Ingreso a la Licenciatura.

La máxima casa de estudios canceló más de 3,000 exámenes, el 2%, por presuntas conductas contrarias a la convocatoria.

La polémica en la UNAM generó también una ola de protestas de estudiantes inconformes, quienes pidieron que no se repita el examen y se respete su derecho a inscripción.

RMT