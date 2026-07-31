Muere Motociclista en Accidente Sobre el Bulevar Luis Donaldo Colosio de Saltillo

Un motociclista murió la mañana de este 31 de julio del 2026 después de sufrir un aparatoso accidente sobre el bulevar Luis Donaldo Colosio, al norte de la ciudad de Saltillo.

El hecho se registró cerca de las 8:30 horas, entre las calles Efraín Siller y el bulevar Eulalio Gutiérrez, cuando al tomar una curva el motociclista perdió el control. Posteriormente se impactó contra una luminaria y salió proyectado hacia el camellón central, donde quedó tendido.

Aunque la víctima portaba casco de seguridad, todo indica que durante el accidente éste salió desprendido de su cabeza, dejándolo sin protección al momento del fuerte impacto, lo que presuntamente provocó que perdiera la vida de manera instantánea.

Al lugar acudieron elementos de Tránsito Municipal y corporaciones de auxilio, quienes confirmaron que el motociclista ya no contaba con signos vitales. La zona fue acordonada y el bulevar permaneció cerrado en ambos sentidos para permitir que agentes de Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado de Coahuila (FGEC) realizaran las diligencias correspondientes y el levantamiento de evidencias.

Finalmente, el cuerpo fue trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense (SEMEFO), donde se le practicará la necropsia de ley. Hasta las 10:30 horas la identidad del motociclista aún no había sido confirmada por las autoridades.

Muere Motociclista en Accidente Vial en la Zona Industrial de Torreón

Un accidente registrado la tarde de este 28 de julio del 2026 sobre la calle Antonio Dueñez Orozco, en la Zona Industrial de Torreón, dejó como saldo un motociclista sin vida.

La víctima fue identificada como Esaú, de 48 años, quien presuntamente fue impactado por un vehículo conducido por Sebastián, de 28 años, quien fue asegurado por elementos de la Policía Municipal.

De acuerdo con los primeros reportes, el vehículo le habría cortado la circulación a la motocicleta, provocando que el conductor saliera proyectado y sufriera lesiones mortales.