Accidentes

Muere Motociclista en Accidente Sobre el Bulevar Luis Donaldo Colosio de Saltillo

El motociclista murió después de perder el control al momento de tomar una curva sobre el bulevar Luis Donaldo Colosio

El motociclista murió después de perder el control al momento de tomar una curva sobre el bulevar Luis Donaldo ColosioMuere motociclista al perder el control en una curva del bulevar Luis Donaldo Colosio de Saltillo. Foto: N+

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Muere motociclista al perder el control en una curva del bulevar Luis Donaldo Colosio de Saltillo

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