Detienen a Seis Personas por Riña Durante Baile Masivo Clandestino en Torreón

Cuatro menores de edad y dos adultos fueron detenidos luego de protagonizar una riña en la que incluso se utilizaron armas blancas durante un baile masivo clandestino realizado en la colonia Hacienda de Santa María, en Torreón.

El evento era organizado por una agrupación de música colombiana que celebraba su segundo aniversario y, para ello, instaló un escenario sobre la vía pública, en el cruce de la calle Torres de Zaragoza y calle Torre Desolada, donde se congregó un importante número de asistentes.

Fue alrededor de las 23:30 horas del 30 de junio del 2026 cuando, por causas que hasta el momento se desconocen, hombres y mujeres comenzaron a enfrentarse a golpes en medio de la verbena popular, generando momentos de tensión y movilizando a las corporaciones de seguridad.

Clausuran baile clandestino en colonia Hacienda de Santa María

Personal de la Dirección de Inspección y Verificación acudió al lugar y procedió a clausurar el baile después de constatar que el evento no contaba con los permisos correspondientes. Además, detectó consumo de bebidas embriagantes por parte de menores de edad y el presunto consumo de sustancias ilícitas entre algunos asistentes.

Para controlar la situación fue necesario desplegar un fuerte operativo en el que participaron elementos de la Policía Municipal, Grupo de Reacción Torreón (GRT), Policía Estatal, Policía de Acción y Reacción (PAR) y personal de la Fiscalía General del Estado de Coahuila (FGEC), quienes lograron restablecer el orden y realizaron la detención de seis personas presuntamente involucradas en los hechos.