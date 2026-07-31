Seguridad

Detienen a Seis Personas por Riña Durante Baile Masivo Clandestino en Torreón

Una riña durante un baile masivo clandestino, dejó como saldo a seis personas detenidas en la colonia Hacienda de Santa María de Torreón

Una riña durante un baile masivo clandestino, dejó como saldo a seis personas detenidas en la colonia Hacienda de Santa María de TorreónBaile masivo clandestino en Torreón termina con seis personas detenidas en Torreón. Foto: N+

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Baile masivo clandestino en Torreón termina con seis personas detenidas en Torreón

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