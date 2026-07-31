Seguridad

¿Quién Mató a Valeria Márquez? Revelan Datos del Hijo del 'R1', Buscado por Feminicidio

Omar García Harfuch reveló datos sobre el feminicidio de Valeria Márquez, en Zapopan, Jalisco

Publicación en cuenta de redes sociales de Valeria Márquez el 10 de diciembre de 2024.Publicación en cuenta de redes sociales de Valeria Márquez el 10 de diciembre de 2024. Foto: Instagram @v___marquez

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El feminicidio de Valeria Márquez vuelve a la luz: el hijo del 'R1' está implicado y sigue libre. Conoce los detalles revelados por García Harfuch.

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