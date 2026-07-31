¿Quién Mató a Valeria Márquez? Revelan Datos del Hijo del 'R1', Buscado por Feminicidio

Luego de más de un año, el tema del feminicidio de la modelo y creadora de contenido Valeria Márquez volvió a la prensa, debido a la detención de Ramón Ángel ’N’, alias ‘R1’, pues se revelaron datos que podrían revelan quién la mató.

La modelo Valeria Márquez fue asesinada el 13 de mayo 2025 y el momento del feminicidio quedó grabado en video, pues la persona que la mató entró en su negocio para dispararle mientras ella hacía una transmisión en vivo en sus redes sociales.

Según los primeros reportes, un presunto repartidor llegó a la estética de Valeria Márquez para entregarle un paquete; en cambio, disparó contra la modelo, quien murió en el lugar.