¿Quién Mató a Valeria Márquez? Revelan Datos del Hijo del 'R1', Buscado por Feminicidio

Luego de más de un año, el tema del feminicidio de la modelo y creadora de contenido Valeria Márquez volvió a la prensa, debido a la detención de Ramón Ángel ’N’, alias ‘R1’, pues se revelaron datos que podrían revelan quién la mató.
La modelo Valeria Márquez fue asesinada el 13 de mayo 2025 y el momento del feminicidio quedó grabado en video, pues la persona que la mató entró en su negocio para dispararle mientras ella hacía una transmisión en vivo en sus redes sociales.
Según los primeros reportes, un presunto repartidor llegó a la estética de Valeria Márquez para entregarle un paquete; en cambio, disparó contra la modelo, quien murió en el lugar.
Sin embargo, la mañana de este viernes, en la conferencia de prensa en Palacio Nacional, Omar Garcia Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), reveló un dato importante: ‘El R1’ estaría ligado al asesinato de Valeria Márquez y dijo quién pidió que la mataran.
A ‘El R1’ “se le relaciona con una línea de investigación por el feminicidio de Valeria Márquez, ocurrido en mayo de 2025 en Zapopan, Jalisco, en la que también se indaga la posible participación de Francisco Álvarez, expareja de la víctima e hijo de Ramón Ángel”, dijo García Harfuch.
De acuerdo con el titular de la SSPC, “se tiene información, lo estamos integrando, de que el hijo del 'R1' tenía una relaciónsentimental con Valeria, ya la había amenazado en varias ocasiones y todo indica que el hijo le pide a su papá que cometan el feminicidio".
Por último, informó que "el hijo del 'R1' está libre y estamos en búsqueda de él”, quien sería el presunto autorintelectual del feminicidio de Valeria Márquez.