Seguridad

DEA Felicita a México por Detención del 'R1': Envía Mensaje por Captura de Ramón Ángel 'N'

La DEA felicitó a México por la captura del 'R1', autor intelectual del asesinato del exalcalde de Uruapan, Carlos Manzo

Detención del R1Detención del 'R1'. Foto: SSPC
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