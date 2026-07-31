DEA Felicita a México por Detención del 'R1': Envía Mensaje por Captura de Ramón Ángel 'N'

La Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglás en inglés) felicitó a México por la detención de Ramón Ángel 'N', alias 'R1', señalado por las autoridades como presunto responsable intelectual del homicidio del exalcalde de Uruapan, Carlos Manzo.

A través de sus redes sociales, el Cuartel General de la DEA destacó el trabajo de inteligencia y coordinación que permitió la detención.

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DEA reconoce operación contra 'R1'

En una publicación, la agencia estadounidense expresó su reconocimiento a las autoridades mexicanas luego del arresto de Ramón Ángel 'N', a quien se identifica con el alias de 'R1'.

El mensaje fue difundido después de que el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó sobre la captura del presunto líder criminal.

De acuerdo con la información difundida por García Harfuch, la detención fue resultado de varios meses de labores de inteligencia e investigación desarrolladas por la SSPC y elementos especializados del Ejército Mexicano.

Las autoridades señalan a 'R1' como el presunto autor intelectual del ataque en el que perdió la vida Carlos Manzo, exalcalde de Uruapan.

FBPT