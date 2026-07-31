Detienen a los Presuntos Responsables de Arrastrar y Lastimar a la Perra ‘Vaquita’ en Tlajomulco

Ya fueron detenidos los dos presuntos responsables de arrastrar y causar lesiones graves a la perrita ‘Vaquita’, en Tlajomulco. La Fiscalía de Jalisco confirmó su captura.

Autoridades ejecutaron este jueves la detención de Arturo Alexander ‘N’ y Osvaldo Israel ‘N’, presuntos responsables de la brutal agresión contra una perrita conocida como ‘Vaquita’, ocurrida el pasado 23 de julio en el fraccionamiento La Fortuna, en Tlajomulco.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Vaquita, la Perra Embarazada, Perdió a Sus Crías tras ser Arrastrada en Tlajomulco

La agresión quedó captada en cámaras de seguridad y fue difundida en redes sociales, causando indignación.

Así avanzó la investigación del caso ‘Vaquita’

Los sujetos fueron aprehendidos mediante una orden girada por la autoridad judicial, concedida a la Agencia 05 del Ministerio Público especializada en crueldad animal, luego de integrar una carpeta de investigación con suficientes datos de prueba que los señalan de causar lesiones que pusieron en riesgo la vida e integridad de la perrita.

La Vicefiscalía de Investigación Especializada en Concertación Social encabezó las indagatorias, mientras que agentes de la Unidad de Delitos Varios cumplimentaron el mandamiento judicial. Ambos detenidos quedaron a disposición de un juez, quien definirá su situación legal en las próximas horas.

Por su parte, ‘Vaquita’ recibe atención médica en la Unidad de Acopio y Salud Animal de Tlajomulco, donde continúa recuperándose de las lesiones que sufrió en las extremidades y el rostro.