Seguridad

Detienen a los Presuntos Responsables de Arrastrar y Lastimar a la Perra ‘Vaquita’ en Tlajomulco

‘Vaquita’ sufrió graves heridas tras ser maltratada por dos sujetos en el fraccionamiento La Fortuna.

Perra VaquitaVaquita perdió a sus crías debido a las lesiones que sufrió. Foto: N+

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Justicia para ‘Vaquita’: Capturan a los presuntos agresores de la perrita en Tlajomulco. Las cámaras de seguridad captaron el cruel acto.

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