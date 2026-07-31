Evacuan Establecimientos y Maquiladora en Ensenada por Reporte de Posibles Gases Tóxicos

Autoridades municipales evacuaron de manera preventiva establecimientos comerciales y una empresa maquiladora ubicada en las inmediaciones de la Plaza Transpeninsular, en Ensenada, tras un reporte por la posible presencia de gases tóxicos en la zona.

El Gobierno de Ensenada informó que corporaciones de emergencia mantienen un operativo para evaluar la situación y determinar el origen del incidente.

En las labores participan elementos de la Dirección de Bomberos, la Coordinación Municipal de Protección Civil y la Dirección de Seguridad Pública Municipal, quienes trabajan en la evaluación y control del área.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre personas lesionadas ni han confirmado la presencia de alguna sustancia peligrosa.

Piden evitar la zona

Como medida preventiva se recomendó a la población no acudir al área mientras continúan las inspecciones.

Las autoridades señalaron que el acceso permanecerá restringido hasta que se confirme que existen condiciones seguras para el regreso de trabajadores, comerciantes y visitantes.

La información continúa en desarrollo y será actualizada conforme avancen las labores de los cuerpos de emergencia.

Información Patricia Lafarga

APG