Sociedad

Evacuan Establecimientos y Maquiladora en Ensenada por Reporte de Posibles Gases Tóxicos

Autoridades evacuaron comercios y una maquiladora de manera preventiva mientras se realizan inspecciones para descartar riesgos en la zona

Evacúan Plaza en Ensenada por Reporte de Posibles Gases TóxicosEvacúan Plaza en Ensenada por Reporte de Posibles Gases Tóxicos | Foto: Bomberos de Ensenada

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Evacuación preventiva en Ensenada: comercios y maquiladora cerrados por reporte de gases tóxicos. Bomberos y Protección Civil trabajan en el área. Mantente informado sobre este incidente.

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