Homicidios

'El Mencho' Tenía Conocimiento del Asesinato de Carlos Manzo, Revela García Harfuch

La agresión contra Carlos Manzo “fue ordenada directamente” por el 'R1' y 'El Mencho' tenía conocimiento, señala García Harfuch

Mural en memoria de Carlos ManzoMural en memoria de Carlos Manzo. Foto: Reuters | Archivo

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García Harfuch confirma que 'El Mencho' estaba al tanto del homicidio de Carlos Manzo. La captura del 'R1' marca un golpe decisivo contra el CJNG. Descubre más sobre esta investigación.

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