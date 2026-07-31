'El Mencho' Tenía Conocimiento del Asesinato de Carlos Manzo, Revela García Harfuch

Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), dio detalles hoy, 31 de julio de 2026, sobre la detención de Ramón Ángel ’N’, alias R1, presunto autor intelectual del asesinato de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, Michoacán; el funcionario reveló que Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, líder abatido del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), tenía conocimiento sobre el homicidio del presidente municipal.

En la conferencia mañanera de hoy, García Harfuch dijo que el R1, detenido durante un operativo conjunto en Atotonilco El Alto, Jalisco, fue identificado como líder de Los Rs, facción del Cártel Jalisco Nueva Generación, luego de que formó parte del Cártel de Los Valencia y posteriormente de Los Cuinis, hasta 2012, cuando fue detenido por personal de la Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA).

El secretario García Harfuch informó que durante el operativo, en la colonia Los Naranjos, donde fueron detenidos el R1 y Jesús Salvador Vela Salazar, alias El Chuy, autoridades repelieron una agresión y por el enfrentamiento murió Sergio Antonio Vela Salazar, El Tohui, identificado como persona de confianza de Ramón Ángel ’N’.

Señaló que el grupo delictivo de Los Rs opera en Apatzingán, Uruapan, Morelia, Álvaro Obregón, Huandacareo, Tacámbaro y Tzitzio, en Michoacán, así como en la Zona Metropolitana de Guadalajara, Mazamitla, Valle de Juárez y Teocuitatlán, en Jalisco.

Los Rs coordinaban actividades de narcotráfico y rutas para el traslado de droga hacia Estados Unidos y se le relaciona con el suministro de armas, homicidios y agresiones contra integrantes de grupos rivales y autoridades.

Ademas, obtenía recursos mediante la extorsión y el cobro de piso a productores de limón y aguacate, ganaderos, comerciantes, transportistas y otros sectores económicos.

Suman 31 detenidos por el homicidio de Carlos Manzo

El secretario García Harfuch señaló que suman 31 personas detenidas, todas vinculadas a proceso, por el caso de Carlos Manzo, entre ellos autores materiales e intelectuales, así como reclutadores, operadores logísticos, colaboradores de la organización criminal y personas que proporcionaron información o apoyo para la ejecución del ataque y el posterior encubrimiento de los responsables.

Entre las capturas más importantes, Omar García Harfuch mencionó el caso de Jorge Armando ’N’, alias El Licenciado, identificado como el coordinador de la célula delictiva que operó el ataque contra Carlos Manzo y líder de la célula vinculada al CJNG, que participó en la planeación, coordinación y ejecución del atentado.

El Mencho tenía conocimiento sobre el homicidio de Carlos Manzo

García Harfuch apuntó que, de acuerdo a la investigación, la agresión contra Carlos Manzo “fue ordenada directamente” por Ramón Ángel ’N’ y que El Mencho tenía conocimiento de lo que iba a suceder el 1 de noviembre de 2025, en la Plaza Morelos de Morelia, en Michoacán.

“La información obtenida, mediante labores de inteligencia, permitió identificar que Ramón Ángel ’N’ había ordenado y financiado el homicidio de Carlos Manzo”, afirmó García Harfuch y agregó que el R1 “es señalado como el principal autor intelectual del ataque, al tener una participación directa en la decisión, planeación y financiamiento del crimen”.

Indicó que la Fiscalía General de la República (FGR) y la Fiscalía General de Justicia del Estado de Michoacán “acreditan con pruebas sólidas y contundentes de estos hechos, que se irán viendo en las siguientes audiencias”.

Feminicidio de Valeria Márquez

El funcionario dijo que a la célula criminal ligada al R1 también esta vinculada con el feminicidio de la creadora de contenido Valeria Márquez, en mayo de 2025, en Zapopan, Jalisco, hecho relacionado con Francisco ’N’, expareja de la víctima e hijo de Ramón Ángel ’N’.

El secretario reveló que "el hijo del R1 tenía una relación sentimental con Valeria”, a quien ya había amenazado en varias ocasiones, y que él mismo le pidió a su padre que cometieran el feminicidio.

Hasta el momento, el hijo del R1 está libre y las autoridades mexicanas ya lo buscan para que sea capturado.

Detención del R1 permite debilitamiento del CJNG

“Los resultados que hoy presentamos representan un avance decisivo en el debilitamiento de esta organización criminal y permiten detener a uno de los principales responsables y al principal responsable del cobarde asesinato de Carlos Manzo”, afirmó el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana.

Destacó que “con esta detención se combate la impunidad y se permite brindar justicia a su familia y al pueblo de Uruapan” y subrayó que “la importancia de esta operación radica en que no se trata únicamente de la captura de personas, sino del desmantelamiento progresivo de una estructura criminal que, durante años, ha generado violencia, coordinó actividades de tráfico de droga, extorsión a sectores productivos y mantiene redes de apoyo para garantizar su operación”.

Omar García Harfuch mencionó que “al afectar a sus líderes, operadores y colaboradores, se reducen sus capacidades de mando, financiamiento, movilidad y coordinación criminal”.

Aquí puedes ver la conferencia mañanera de hoy

RMT