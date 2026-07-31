Homicidios

Hallan Muerto a Conocido Visor de Futbol en Celaya; Tenía Huellas de Violencia

Fue identificado el cuerpo encontrado en un camino de terracería a la comunidad de Ojo Seco en Celaya, era Luis Manuel Cruz García de 53 años, mejor conocido como”Papillo”.

Hallan a Visor de Fútbol Muerto y Con Signos de Violencia en Celaya Guanajuato.Hallan a Visor de Fútbol Muerto y Con Signos de Violencia en Celaya Guanajuato. Foto: Luis Manuel Cruz García (Papillo) / Facebook

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Tragedia en Celaya: Encuentran el cuerpo de 'Papillo', famoso visor de futbol, en Ojo Seco. La Fiscalía investiga este impactante caso. Conoce más detalles.

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