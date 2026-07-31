Hallan Muerto a Conocido Visor de Futbol en Celaya; Tenía Huellas de Violencia

El pasado domingo se encontró el cuerpo de quien días después fue identificado como Luis Manuel Cruz García de 53 años, mejor conocido como “Papillo”.

Quien fuera un reconocido visor de jugadores de futbol en Celaya, Guanajuato, por lo que el ámbito deportivo está de luto.

El cuerpo de “Papillo” fue encontrado en un camino de terracería

Fue en un camino de terracería en la comunidad de Ojo Seco, donde fue localizado el cuerpo de “Papillo”, después de estarlo buscando por varios días.

Luis Manuel también fue jugador de la tercera división, a quien desde el viernes 24 de julio comenzaron a buscar al ver que no llegaba a su casa.

Foto: N+

Sin embargo, nunca se generó una ficha de búsqueda, el sábado 25 de julio cuando pobladores de Ojo Seco señalaron haberlo encontrado, pero los policías no lo lograron.

Siendo hasta el domingo 26 de julio que fue localizado entre la maleza su cuerpo, el cual presentaba evidentes signos de violencia.

Tres días después de haber sido encontrado, fue identificado

Hasta el pasado miércoles 29 de julio fue que se informó sobre la identidad de la víctima, causando conmoción entre la comunidad futbolística de Celaya.

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La Fiscalía General del Estado de Guanajuato, serán los encargados de realizar las investigaciones pertinentes y dar con el paradero del o los responsables.