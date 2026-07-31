Seguridad

Justicia para Denisse y Dinorah: Convocan a Marcha en Matamoros por las Mellizas Asesinadas

Familiares y amigos de Denisse y Dinorah convocaron a una marcha pacífica para exigir justicia por las hermanas asesinadas en el poblado Lucio Blanco, en Matamoros.

Justicia para Denisse y Dinorah: Convocan a Marcha en Matamoros por las Mellizas AsesinadasFoto N+ | @noticias_tams

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Familiares de las mellizas asesinadas en Matamoros convocan a una marcha para exigir justicia. Asiste este viernes 31 de julio a las 17:00 en Lucio Blanco. ¡No dejemos que este crimen quede impune!

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