Justicia para Denisse y Dinorah: Convocan a Marcha en Matamoros por las Mellizas Asesinadas

Familiares y amigos de Denisse y Dinorah, las mellizas asesinadas en el poblado Control, en Matamoros, convocaron a una marcha pacífica para exigir justicia y el esclarecimiento del caso.

La movilización se realizará este viernes 31 de julio de 2026 a las 17:00 horas en la plaza principal del poblado Lucio Blanco, donde los asistentes pedirán a las autoridades acelerar las investigaciones y castigar a los responsables del crimen que conmocionó a la comunidad.

Convocan a la Ciudadanía a Sumarse a la Movilización en Poblado Lucio Blanco de Matamoros

A través de una publicación difundida en redes sociales, los organizadores invitaron a la población a participar en la marcha bajo el lema "Justicia para las Cuatas", en referencia al cariño con el que eran conocidas Denisse y Dinorah.

En el cartel de la convocatoria se destaca el mensaje "¡Justicia para Denisse y Dinorah!", además de que se solicita la participación de familiares, amigos y ciudadanos que deseen acompañar la exigencia de justicia.

El punto de reunión será la plaza principal de Lucio Blanco a las 5 de la tarde, desde donde se llevará a cabo la movilización pacífica.

¿Qué Pasó en Poblado Control de Matamoros?

Fue durante una riña que las mellizas perdieron la vida, posteriormente fueron identificadas como Dinorah y Denisse, de 21 años, originarias del poblado Lucio Blanco.

De acuerdo con el relato de su hermana Valeria, quien estuvo presente, ellas se encontraban de paseo, cuando presuntamente cuatro personas arribaron al lugar donde estaban, sobre la calle Cuauhtémoc, e inició una discusión.

En el forcejeo, Dinorah sostuvo una supuesta riña con una mujer identificada como Jessica. Durante la agresión, Dinorah recibió una herida en el cuello con un arma blanca y murió al instante. Denisse también resultó lesionada con una herida en el pecho.

Ambas fueron trasladadas a un hospital, pero nada se pudo hacer por ellas debido a la gravedad de las lesiones. Denisse habría fallecido en el camino.