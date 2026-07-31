Internacional

Van 57 Muertos por Éxodo en Marruecos: Han Entrado Unas 60 Mil Personas a Ceuta

La crisis migratoria entre Marruecos y España se intensifica tras confirmarse 57 personas muertas durante el éxodo hacia Ceuta

Migrantes intentan ingresar a Ceuta, España, desde Marruecos el jueves 30 de julio de 2026.Migrantes intentan ingresar a Ceuta, España, desde Marruecos el jueves 30 de julio de 2026. Foto: AP

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Éxodo en Marruecos: 57 personas han muerto intentando llegar a Ceuta. La presión migratoria aumenta con 60 mil entradas. Descubre cómo se desarrolla esta crisis humanitaria.

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