Van 57 Muertos por Éxodo en Marruecos: Han Entrado Unas 60 Mil Personas a Ceuta

La crisis migratoria en la frontera en España continúa agravándose, van 57 muertos por éxodo en Marruecos. Han entrado alrededor de 60 mil personas a Ceuta.
Las autoridades locales reportaron que las personas han ingresado a Ceuta desde Marruecos.
Miles de personas, principalmente jóvenes marroquíes, han intentado alcanzar territorio español cruzando a nado o bordeando el espigón fronterizo de la playa de El Tarajal.
Migrants broke through fences and swam into Spain's North African enclave of Ceuta from Morocco, overwhelming the police and prompting Madrid to deploy the military as tens and thousands of migrants were estimated to have crossed illegally https://t.co/bX4Fas0v2ipic.twitter.com/TQVUL8Owh8
La situación alcanzó uno de sus momentos más críticos cuando grandes grupos de personas se concentraron en las inmediaciones de la frontera para intentar superar los controles fronterizos.
Como consecuencia, los centros de atención para migrantes en Ceuta operan por encima de su capacidad, ya que reciben tanto a hombres jóvenes como a familias completas, incluidas mujeres y menores de edad.
Sube a 57 el número de fallecidos
Las labores de búsqueda en la costa continúan mientras elementos de seguridad recuperan cuerpos de personas que perdieron la vida durante el intento de cruzar el mar.
Con los hallazgos más recientes, las autoridades confirmaron que 57 personas han muerto en el contexto de este éxodo migratorio.
Lo que ha sucedido es un ataque a la integridad territorial de España y merece nuestra más rotunda y enérgica condena.
Toda España está con la ciudadanía de Ceuta. El Gobierno de España está con la Ciudad Autónoma.