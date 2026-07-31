“Continúa Proceso”, Dice Sheinbaum tras Detención de ‘R1’ por Asesinato de Carlos Manzo

Este viernes, 31 de julio de 2026, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, dijo que continúa el proceso, luego de la detención de Ramón Ángel ‘N’, alias ‘R1’, señalado como el autor intelectual del homicidio del alcalde Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo.

En conferencia de prensa mañanera en Palacio Nacional, la presidenta Sheinbaum destacó que la detención del ‘R1’ es un trabajo muy relevante del Gabinete de Seguridad.

“El pueblo de México debe saber que el secretario de Seguridad (Omar Garcia Harfuch), el general secretario (Ricardo Trevilla Trejo), el almirante (Raymundo Pedro Morales Ángeles, secretario de Marina) y todo el equipo, trabajan en cuerpo y alma para garantizar la paz y seguridad y cero impunidad”.

Añadió que “este trabajo muy relevante y las detenciones todas tienen sustento científico y documental que han llevado a esta detención de ayer”.

Explicó que el proceso continúa “porque apenas viene la detención y ahora viene todo el proceso judicial tanto en Michoacán como a nivel federal y cualquier tema se seguirá informando”.

Indicó que dio instrucciones al secretario (García Harfuch) para que siga en contacto con Grecia Quiroz, viuda de Carlos Manzo, para brindarle todo el apoyo que necesite.

Aquí puedes ver la conferencia mañanera de hoy

Con información de N+

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