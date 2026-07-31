Seguridad

“Continúa Proceso”, Dice Sheinbaum tras Detención de ‘R1’ por Asesinato de Carlos Manzo

La presidenta Claudia Sheinbaum dijo que la detención del ‘R1’ es un trabajo muy relevante del Gabinete de Seguridad

La presidenta Claudia Sheinbaum durante la mañanera de hoy, 31 de julio de 2026La presidenta Claudia Sheinbaum durante la mañanera de hoy, 31 de julio de 2026. Foto: Presidencia.

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La detención de 'R1' por el asesinato de Carlos Manzo es un logro clave del Gabinete de Seguridad, afirma Sheinbaum. El proceso judicial apenas comienza. Más detalles en la conferencia de prensa.

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