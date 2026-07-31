Internacional

Así Son los Robotaxis Sin Conductor que Empezarán a Circular: EUA Abre la Puerta a Zoox

Los robotaxis de Zoox llegan a Estados Unidos; así son los vehículos autónomos que comenzarán a circular por las calles

Un robotaxi de Zoox circula por las calles del centro de Austin, Texas, Estados Unidos, durante una prueba realizada el 31 de marzo de 2026.Un robotaxi de Zoox circula por las calles del centro de Austin, Texas, Estados Unidos, durante una prueba realizada el 31 de marzo de 2026. Foto: Reuters

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