Así Son los Robotaxis Sin Conductor que Empezarán a Circular: EUA Abre la Puerta a Zoox

La empresa Zoox recibió la autorización federal para que sus robotaxis empiecen a circular sin condutor en Estados Unidos, en N+ te compartimos cómo son.

La aprobación fue otorgada por la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras (NHTSA), lo que permitirá a la compañía comenzar a cobrar por los viajes una vez que cumpla con los permisos estatales y locales correspondientes.

¿Cómo son los robotaxis de Zoox?

A diferencia de los automóviles tradicionales, los vehículos desarrollados por Zoox fueron diseñados desde cero para operar de manera autónoma, por lo que prescinden de elementos habituales como el volante y los pedales.

Su diseño destaca por una carrocería compacta y rectangular, además de un interior con cuatro asientos colocados frente a frente, similar a un pequeño vagón de transporte. Otra de sus características es que pueden desplazarse en ambas direcciones sin necesidad de girar el vehículo.

La capacidad está limitada a cuatro pasajeros, quienes realizarán el recorrido sin la presencia de un conductor.

La empresa informó que el primer servicio comercial arrancará en Las Vegas, ciudad donde ya había realizado pruebas con viajes gratuitos.

Posteriormente, el proyecto se expandirá a otros mercados conforme obtenga las autorizaciones requeridas por las autoridades locales.

Además de Las Vegas, Zoox también ha probado su tecnología en San Francisco, donde desde el año pasado ofrecía recorridos sin costo para evaluar el funcionamiento de sus unidades.

FBPT