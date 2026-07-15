¿De Qué se le Acusa a Rafael "N"? Delitos del Francotirador de Vía Atlixcáyotl, Puebla

Rafael "N" abrió fuego desde su domicilio cuando los agentes de la Fiscalía de Puebla iniciaban el cateo.

Rafael "N" sería el responsable de disparar a vehículos en movimiento en Puebla.Rafael "N" sería el responsable de disparar a vehículos en movimiento en Puebla. Foto: FGE

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Operativo en Puebla: Rafael 'N' arrestado tras 11 ataques a vehículos. Enfrenta cargos graves por disparos a la policía. Infórmate sobre este impactante caso.

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