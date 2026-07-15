¿De Qué se le Acusa a Rafael "N"? Delitos del Francotirador de Vía Atlixcáyotl, Puebla

Después de varias semanas de investigación, donde se registraron al menos 11 ataques contra vehículos, se dio se dio a conocer la detención de Rafael "N", identificado como el probable responsable de realizar disparos en la Vía Atlixcáyotl y zonas aledañas.

Mediante el análisis de información, actos de investigación y seguimiento a los eventos registrados, la Fiscalía de Puebla y la Policía Estatal lograron reunir datos para avanzar en la individualización del probable responsable, conocido como el Tirador de Puebla.

Localizan en operativo simultáneo al presunto responsable de disparos en Vía Atlixcáyotl

La aprehensión se logró durante un operativo coordinado por la FGE, con la participación de la SSP y el apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional, a través de la XXV Zona Militar.

Ejecutaron una orden de cateo en el inmueble ubicado entre calle Santa Fe y calle San José, número 86, Resiencial Santa Fe, en San Andrés Cholula.

¿Por qué delitos fue aprehendido Rafael "N" el Tirador de Puebla?

Durante el operativo, Rafael "N" realizó detonaciones de arma de fuego contra el personal, poniendo en riesgo la integridad de los servidores públicos. Luego de los disparos los agentes aseguraron el inmueble y cumplimentaron los mandamientos judiciales.

De manera paralela, la FGE ejecutó una segunda orden de cateo en la colonia Anzures, en la ciudad de Puebla. La diligencia tuvo como objetivo la búsqueda de indicios relacionados con los hechos investigados.

El hoy detenido enfrenta cargos por daño a propiedad ajena en agravio de varias víctimas, y por homicidio calificado en grado de tentativa, por las detonaciones realizadas desde su domicilio.

Con información de N+

JAPR