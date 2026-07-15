Muere Niño de 11 Años por Asfixia con el Hueso de una Ciruela en Puebla

Una tragedia ocurrió al interior de una vivienda ubicada cerca del mercado municipal de Santiago Miahuatlán, Puebla, donde el menor identificado como Axel Yahir “N” comenzó a presentar dificultades para respirar mientras comía una ciruela.

El menor de edd no pudo respirar y perdió el conocimiento. Foto: Hora 25 México

Al percatarse de la emergencia, familiares intentaron auxiliarlo y aplicar maniobras para desobstruir las vías respiratorias, sin embargo, el fruto habría bloqueado por completo el paso del aire.

Murió Axel Yahir, un niño de primaria en Santiago Miahuatlán, Puebla

Minutos después arribaron paramédicos de la ambulancia municipal, quienes tras valorar al menor confirmaron que ya no presentaba signos vitales luego del atragantamiento del hueso de ciruela.

Posteriormente, personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) realizó las diligencias correspondientes y el levantamiento del cuerpo, el cual fue trasladado al anfiteatro regional.

Este lamentable caso pone de nuevo sobre la mesa la importancia de supervisar a los menores durante la ingesta de alimentos y conocer maniobras básicas de primeros auxilios.

Con información de N+

JAPR