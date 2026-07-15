Muere Niño de 11 Años por Asfixia con el Hueso de una Ciruela en Puebla

Familiares hicieron maniobras para desobstruir las vías respiratorias, sin embargo, el fruto habría bloqueado por completo el paso del aire.

La zona del accidente fue acordonada para el levantamiento del cuerpo.La zona del accidente fue acordonada para el levantamiento del cuerpo. Foto: Hora 25 México

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Tragedia en Puebla: un niño de 11 años muere asfixiado por el hueso de una ciruela. La importancia de conocer maniobras de primeros auxilios es vital. ¿Estamos preparados para actuar en emergencias?

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