Rescatan a Mujeres Arrastradas por la Corriente en Acuña

Dos mujeres fueron arrastradas por la corriente debido a las intensas lluvias registradas en Acuña.

Rescatan a Mujeres Arrastradas por la Corriente en AcuñaFoto: N+

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Impactante rescate en Acuña: dos mujeres fueron arrastradas por la corriente al intentar cruzar un arroyo tras intensas lluvias. Protección Civil y Bomberos lograron salvarlas. No arriesgues tu vida en zonas inundadas.

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