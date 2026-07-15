Rescatan a Mujeres Arrastradas por la Corriente en Acuña

Dos mujeres fueron arrastradas por la corriente al intentar cruzar un arroyo en Ciudad Acuña. Ambas fueron grabadas mientras eran llevadas por el agua tras las lluvias registradas en la zona.

Según testigos, las personas intentaron cruzar caminando a pesar de la fuerza de la corriente, por lo que fueron derribadas y arrastradas por el agua.

Al lugar acudieron elementos de Protección Civil y Bomberos, quienes realizaron el rescate de las mujeres. Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía a no intentar cruzar zonas inundadas ni pasos de arroyo.

Muere adulto mayor arrastrado por la corriente en Piedras Negras

Un accidente trágico similar ocurrió el 15 de junio cuando un hombre de la tercera edad fue localizado sin vida en la colonia Vista Hermosa en Piedras Negras. El adulto mayor intentó salir de su domicilio con ayuda de un andador, pero fue arrastrado por la fuerte corriente generada por las lluvias.

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Elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal confirmaron el fallecimiento al llegar al sitio, mientras que personal de la Agencia de Investigación Criminal realizó las diligencias correspondientes y ordenó el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense para la necropsia de ley.