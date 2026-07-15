Encuentran Sin Vida en Texas a Hombre Originario de Torreón Reportado como Desaparecido

Localizan sin vida en Del Río, Texas, a joven originario de Torreón reportado como desaparecido desde el 3 de junio

Encuentran Sin Vida en Texas a Hombre Originario de Torreón Reportado como DesaparecidoEl hombre había sido reportado como desaparecido el 3 de junio. Foto: N+

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Alexis Eduardo, originario de Torreón, fue hallado sin vida en Del Río, Texas. La Fiscalía de Coahuila espera resultados de la investigación estadounidense. Conoce más sobre este caso.

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