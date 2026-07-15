Encuentran Sin Vida en Texas a Hombre Originario de Torreón Reportado como Desaparecido

Luego de varias semanas de búsqueda, Alexis Eduardo, de 31 años, fue localizado sin vida en Del Río, Texas. El hombre era originario de Torreón, Coahuila, y fue reportado como desaparecido el pasado 3 de junio en la frontera de Piedras Negras y Eagle Pass.

La información fue confirmada por la Fiscalía de Personas Desaparecidas del Estado, la cual mantiene comunicación con las autoridades estadounidenses. La familia de Alexis viajó a Estados Unidos para repatriar el cuerpo de su ser querido y darle sepultura.

La Fiscalía General del Estado de Coahuila (FGEC) continúa a la espera de los resultados de la investigación que realizan las autoridades estadounidenses para esclarecer cómo ocurrieron los hechos en territorio de ese país.

Hallan a hombre muerto reportado como desaparecido en terreno de San Pedro, Coahuila

El pasado 8 de julio, un hombre de 31 años, identificado como Porfirio "N", fue localizado sin vida en un terreno del municipio de San Pedro, Coahuila, luego de que fuera reportado como desaparecido. La víctima había acudido de visita con un familiar al ejido San Miguel, de acuerdo con información de la Fiscalía General del Estado Región Laguna II.

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Las investigaciones determinaron que el hombre recorrió varios kilómetros por una zona despoblada antes de fallecer. La necropsia estableció que la causa de muerte fue un infarto al miocardio provocado por un desequilibrio de electrolitos derivado de una deshidratación severa.