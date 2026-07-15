Acusan a Pareja de Hacer Falsas Transferencias para Pagar la Cuenta en Negocios de Guadalajara

La pareja continúa sin ser localizada, sin embargo, víctimas están reuniendo pruebas para dar con el paradero de los presuntos responsables

Pareja presunta estafadoraAcusan a pareja de realizar transferencias falsas en negocios de Guadalajara. Foto: Jorge Armando López

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Estafadores en Guadalajara usan falsas transferencias para engañar a negocios. Afectados se organizan para llevarlos ante la justicia. Descubre más.

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