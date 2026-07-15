Acusan a Pareja de Hacer Falsas Transferencias para Pagar la Cuenta en Negocios de Guadalajara

Una pareja fue acusada de haber estafado a varios comercios del Área Metropolitana de Guadalajara a través de falsos pagos por transferencias bancarias en diferentes negocios, un nuevo modus operandi descubierto por diversos comercios.

Los señalados habrían quedado al descubierto la semana pasada, cuando un hombre y una mujer, de alrededor de 40 y 45 años de edad, acudieron a un puesto de comida en la colonia Estadio, en Guadalajara.

¿En qué consiste este modus operandi para estafar?

La estrategia de la pareja consistió en socializar con el personal del negocio, fingir olvidar la tarjeta con la que se haría el pago para realizar una supuesta transferencia y finalmente escapar.

“Tratan de pedir primero algo económico, luego piden algo más caro, querían más, pero ya no les ajustó el tiempo y en eso ya cuando nos mandan el voucher al negocio, pues ya resulta que no había llegado nada”, explicó una víctima anónima de la presunta estafa.

Sin embargo, esto sólo sería una parte superficial del delito que dejó al descubierto un aparente modus operandi, ocurrido en al menos 30 negocios de diferentes tipos.

“Estafando, ya sea en zapaterías, lugares de ropa, comida, llanteras (...) Tres mil 500 pesos, otro, yo vi que cinco mil, el más alto que he visto fue una cantidad de 11 mil pesos”, explicó la víctima.

Los afectados han coincidido en que la pareja opera en colonias como Cerro del Cuatro, La Echeverría, Huentitán, Lomas del Paraíso, Estadio, entre otras.

Por ahora las víctimas se encuentran recopilando mayores datos y testimonios, con la finalidad de presentar las pruebas necesarias ante la Fiscalía de Jalisco y levantar la denuncia correspondiente que los lleve al paradero de los presuntos responsables.