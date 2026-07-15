¿Llegará a México Brote de Ciclosporosis que Causa Diarrea Explosiva? Esto Debes Saber

El actual brote de ciclosporosis en Estados Unidos suma miles de posibles casos; te decimos si llegará a México esta enfermedad infecciosa que produce diarrea explosiva

Verduras en supermercado¿Llegará brote de ciclosporosis a México? Foto: Reuters

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Alerta por ciclosporosis: EE.UU. reporta miles de casos de esta enfermedad que causa diarrea explosiva. Descubre si México está en riesgo y cómo prevenirla.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+