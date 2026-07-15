¿Llegará a México Brote de Ciclosporosis que Causa Diarrea Explosiva? Esto Debes Saber

Autoridades sanitarias han advertido por el actual brote de ciclosporosis, una enfermedad infecciosa que se distingue por causar diarrea explosiva. ¿Podría llegar a México el actual brote de la enfermedad causada por un protozoario?

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) han registrado al menos mil 645 casos confirmados.

34 estados han reportado casos de la infección producida por el protozoario Cyclospora cayetanensis.

Casi 7 mil reportes de ciclosporosis en Estados Unidos

En conferencia de prensa, Gwen Biggerstaff, quien es subdirectora de la División de Enfermedades Transmitidas por Alimentos, Agua y Medio Ambiente de los CDC, dio a conocer que la agencia sanitaria tiene reportes por mil 645 casos confirmados en laboratorio de ciclosporosis. No obstante, la funcionaria señaló que hay 5 mil 100 reportes que aún esperan ser confirmados.

“Estamos al tanto de más de 5 mil 100 reportes adicionales, que requieren un mayor análisis para confirmarse”.

La funcionaria señaló que hasta el momento, el brote de ciclosporosis ha sido identificado en 34 estados. Sin embargo, reiteró que el número real de contagio puede ser mucho mayor:

“Se han identificado casos en 34 estados. Queremos dejar claro que el número real de infecciones es casi con toda seguridad mayor que el reflejado en estas cifras, ya que muchas personas con síntomas leves se recuperan sin buscar atención médica y nunca se someten a pruebas”.

En este momento, las autoridades sanitarias investigan si este brote tuvo un origen común, especialmente en los estados de Michigan y Ohio, donde iniciaron los contagios. La ciclosporosis es una enfermedad común en la época de calor, aunque Gwen Biggerstaff señala que el número de casos esta temporada es mucho mayor a años anteriores.

¿Además de la diarrea explosiva, qué otros síntomas causa la ciclosporosis?

Gwen Biggerstaff también explicó en conferencia de prensa que la ciclosporosis es una infección parasitaria provocada por el protozoario Cyclospora cayetanensis. El organismo unicelular se transmite a través de alimentos contaminados con heces fecales:

“Es una enfermedad intestinal causada por un parásito microscópico llamado Cyclospora. Se transmite al consumir alimentos o agua contaminados con el parásito, generalmente productos frescos que no se han lavado o cocinado adecuadamente”.

Además de fiebre explosiva, pueden presentarse síntomas adicionales, como náuseas, pérdida del apetito y calambres:

“Los síntomas incluyen diarrea acuosa, a veces frecuente, junto con calambres, náuseas, pérdida de apetito, fatiga y fiebre baja. Los síntomas generalmente comienzan entre una y dos semanas después de la exposición”.

La funcionaria reiteró que esta enfermedad no se contagia de persona a persona, sino a través de los alimentos:

“Quiero recalcar un punto importante: esta enfermedad no se transmite directamente de persona a persona. El origen de este brote reside en lo que comemos o bebemos, no en el contacto casual con alguien enfermo”.

Brote de ciclosporosis podría llegar a México, pero no siempre se le reporta

Sobre la posible llegada del actual brote de ciclosporosis a México, el médico Alejandro Macías señaló que no se puede descartar. Además, el exfuncionario señaló que él mismo ya ha atendido casos esta temporada.

“Es muy probable que afecte a México. Causa diarrea explosiva. No se transmite de persona a persona, pues primero tiene que madurar en el ambiente. Así, se contrae por contaminación del agua de riego de vegetales de hoja verde, principalmente”.

El especialista señaló a través de X que en México la enfermedad no suele ser identificada en el país:

“Por desgracia, frecuentemente no se le identifica y seguramente está subdiagnosticado”.

En el informe epidemiológico correspondiente a la semana 26 del 2026, la Secretaría de Salud reportó 102 mil 341 enfermedades infecciosas estomacales. No obstante, no se desglosa el número de contagios vinculados a infecciones de protozoarios, que son indicadas con las claves A07.9, para las no identificadas, y con las claves A07.0, A07.1 y A07.2 para otras donde sí se señaló un patógeno específico.