Joven de 15 Años Da a Luz en el Baño del Hospital General de Nuevo Laredo

Una adolescente de 15 años dio a luz a su bebé en uno de los baños del área de urgencias del Hospital General de Nuevo Laredo. Autoridades médicas informaron que tanto la madre como la recién nacida se encuentran en buen estado de salud.



"Ambos están bien; de hecho, el bebé, por protocolo, se pasa al área de pediatría para vigilancia y observación; la mamá está en buenas condiciones, está en sala general, está comiendo, deambula y todo como un evento obstétrico".

Dr. Francisco Ochoa Jiménez, Director del Hospital General “Solidaridad”



De acuerdo con el director del hospital, la joven llegó acompañada de su pareja para recibir atención médica, pero al encontrarse ya en periodo expulsivo, se dirigió directamente al baño antes de ser valorada por el personal.



"En vez de reportarse o ir directamente al área de la atención obstétrica, se dirigió al baño, no se reportó y, lamentablemente, yo creo que ella sintió, por pena o algo, algo que se dirigió al baño, ¿verdad?".

Dr. Francisco Ochoa Jiménez, Director del Hospital General “Solidaridad”

Joven Recibió Atención en Baños de Hospital de Nuevo Laredo

Los gritos de la adolescente alertaron a médicos y enfermeras, quienes acudieron de inmediato para asistir al nacimiento. El especialista señaló que la menor logró proteger a la bebé durante el parto y que la recién nacida no sufrió lesiones.



"No, no, no, el niño no se golpeó, el niño todo perfecto; de hecho, la paciente, ella se acuclilló, ella se acomodó en el suelo, ella protegió ella misma al bebé".

Dr. Francisco Ochoa Jiménez, Director del Hospital General “Solidaridad”



La bebé nació con un peso de dos kilos 740 gramos y fue trasladada al área de Pediatría para observación, mientras que la madre permanece estable y en recuperación.



El director del hospital destacó la importancia de que las mujeres embarazadas acudan a controles prenatales regulares para reducir riesgos durante la gestación y el parto.