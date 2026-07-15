Joven de 15 Años Da a Luz en el Baño del Hospital General de Nuevo Laredo

Una adolescente de 15 años dio a luz a su bebé en uno de los baños del área de urgencias del Hospital General de Nuevo Laredo.

Joven de 15 Años Da a Luz en el Baño del Hospital General de Nuevo LaredoMenor Da a Luz en el Baño del Hospital General de Nuevo Laredo. Foto: N+

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Una adolescente de 15 años dio a luz en el baño del Hospital General de Nuevo Laredo.

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