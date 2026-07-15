Superan los 2 Mil Casos Confirmados de Ébola en la República Democrática del Congo

El Gobierno de la República Democrática del Congo aumentó a 2 mil 11 los casos confirmados de ébola, incluyendo 754 muertos, por el brote de esta enfermedad declarado en ese país el 15 de mayo.

De acuerdo con el último boletín del Ministerio congoleño de Comunicación y Medios, con datos recopilados hasta el 13 de julio, la tasa de mortalidad se sitúa en el 37.5 %.

753 pacientes están en situación de "aislamiento/hospitalización" y 366 personas se han recuperado de la enfermedad, en tanto la tasa de rastreo de contactos aumenta al 67.4 %.

Provincias afectadas

Las provincias afectadas hasta el momento son Ituri (epicentro de la epidemia), Kivu del Norte y Kivu del Sur, así como Tshopo y Haut-Uele.

Mientras los contagios suben, el Ministerio destacó que lleva a cabo "un refuerzo continuo de la vigilancia, la atención a los pacientes y el seguimiento de contactos".

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Las Noticias Internacionales Más Importantes del Mundo de Hoy, Martes 14 de Julio 2026

OMS anuncia primer ensayo de antiviral contra el ébola

La Organización Mundial de la Salud informó que comenzó el martes el primer ensayo clínico destinado a evaluar la eficacia de un antiviral en pacientes expuestos a la cepa del ébola que afecta a la República Democrática del Congo.

El experimento, denominado EBO-PEP, busca evaluar la eficacia de una profilaxis postexposición (PEP) con el antiviral obeldesivir en personas que han estado en contacto con casos confirmados de Bundibugyo, la variante del virus que se propaga en el país africano.

El medicamento experimental, que se administra vía oral y desarrollado por la farmacéutica Gilead Sciences, ha demostrado su eficacia en modelos preclínicos contra algunos de los miembros de la gran familia de los filovirus, responsables de las fiebres hemorrágicas.

En una publicación en X, Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la OMS, confirmó el comienzo de las pruebas:

"Todo descubrimiento comienza con la esperanza"

Agregó que "si este tratamiento resulta eficaz en personas de alto riesgo tras la exposición, podría representar un avance importante" en la prevención del desarrollo de la enfermedad.

Se busca reclutar cerca de mil participantes de 12 años o más, que hayan tenido contacto directo con un caso confirmado durante los 5 días previos, pero que no presenten ningún síntoma.

Hoy en día no existe ninguna vacuna ni tratamiento reconocido para la variante Bundibugyo.

Con información de EFE y AFP.

LECQ