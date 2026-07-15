Superan los 2 Mil Casos Confirmados de Ébola en la República Democrática del Congo

El Gobierno de la República Democrática del Congo aumentó a dos mil once los casos confirmados de ébola, incluyendo 754 muertos

Un trabajador de salud toma la temperatura a una persona.Foto: Reuters

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Más de 2 mil casos de ébola en la República Democrática del Congo. 754 muertos y la OMS inicia ensayo de antiviral.

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