Alertan Falsificación y Adulteración de Tequila Reposado en Guerrero

La Comisión para la Protección Contra Riesgos Sanitarios del Estado de Guerrero (COPRISEG) emitió una alerta sanitaria por la falsificación y adulteración de un lote de tequila reposado de la marca Gran Centenario Añejo, por lo que pidió a la población evitar su consumo si identifica las características señaladas.

La alerta aplica únicamente para el tequila reposado Gran Centenario Añejo, lote L 061 24, con contenido neto de 950 mililitros.

De acuerdo con la autoridad sanitaria, las principales irregularidades detectadas son que la etiqueta frontal carece de relieve y el tapón presenta desprendimiento.

Esas características pueden ayudar a identificar el producto presuntamente falsificado.

¿Qué se debe revisar?

Asimismo, la dependencia recomendó a los consumidores inspeccionar físicamente cualquier bebida alcohólica antes de adquirirla y verificar que cuente con etiquetas de buena calidad.

No haya errores de impresión ni de ortografía

Marbete y código QR del SAT en el cuello de la botella o en la etiqueta

Revisar que los precintos y sellos no presenten alteraciones, roturas o exceso de pegamento

Que la tapa no tenga movilidad al girarla ni fugas del contenido

Que la botella no muestre golpes o ralladuras

La COPRISEG pidió a la población que, en caso de identificar el producto con estas características, presente la denuncia sanitaria correspondiente a través de los canales oficiales de Cofepris para contribuir a evitar riesgos a la salud.

ASJ