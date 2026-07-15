Alertan Falsificación y Adulteración de Tequila Reposado en Guerrero

Las principales irregularidades detectadas son que la etiqueta frontal carece de relieve y el tapón presenta desprendimiento

TequilaSe recomendó a los consumidores inspeccionar físicamente cualquier bebida alcohólica antes de adquirirla y verificar que cuente con etiquetas de buena calidad. Foto: Cuartoscuro.

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¡Alerta en Guerrero! Detectan tequila Gran Centenario Añejo falsificado. Revisa etiqueta y tapón antes de consumir. Evita riesgos a la salud.

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