Alertan Falsificación y Adulteración de Tequila Reposado en Guerrero

La Comisión para la Protección Contra Riesgos Sanitarios del Estado de Guerrero (COPRISEG) emitió una alerta sanitaria por la falsificación y adulteración de un lote de tequila reposado de la marca Gran Centenario Añejo, por lo que pidió a la población evitar su consumo si identifica las características señaladas.
La alerta aplica únicamente para el tequila reposado Gran Centenario Añejo, lote L 061 24, con contenido neto de 950 mililitros.
De acuerdo con la autoridad sanitaria, las principales irregularidades detectadas son que la etiqueta frontal carece de relieve y el tapón presenta desprendimiento.
Esas características pueden ayudar a identificar el producto presuntamente falsificado.
¿Qué se debe revisar?
Asimismo, la dependencia recomendó a los consumidores inspeccionar físicamente cualquier bebida alcohólica antes de adquirirla y verificar que cuente con etiquetas de buena calidad.
No haya errores de impresión ni de ortografía
Marbete y código QR del SAT en el cuello de la botella o en la etiqueta
Revisar que los precintos y sellos no presenten alteraciones, roturas o exceso de pegamento
Que la tapa no tenga movilidad al girarla ni fugas del contenido
Que la botella no muestre golpes o ralladuras
La COPRISEG pidió a la población que, en caso de identificar el producto con estas características, presente la denuncia sanitaria correspondiente a través de los canales oficiales de Cofepris para contribuir a evitar riesgos a la salud.
ASJ