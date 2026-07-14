Investigan Posible Intoxicación por Clembuterol en Birrierías de Aguascalientes; Suman 11 Casos

En Aguascalientes, investigan una posible intoxicación por clembuterol en birrierías de la ciudad capital. Al momento, suman 11 casos.

Los hechos ocurrieron el pasado domingo, cuando los afectados presentaron síntomas como taquicardia, sudoración excesiva, dolor de cabeza y debilidad muscular, por lo que recibieron atención médica en hospitales del IMSS e ISSSTE.

¿Qué han dicho las autoridades?

La Secretaría de Salud, a través de la Dirección de Regulación Sanitaria, informó que ya se realizan pruebas de laboratorio a muestras de carne e hígado para confirmar la presencia de la sustancia y determinar el origen del posible riesgo sanitario.

“Informarle a la población que en este momento nos encontramos realizando una investigación de aspectos técnicos y lógicamente también científicos para determinar con certeza el origen de los casos”, indicó Christian Castro Andrade, Director de Regulación Sanitaria.

Además, el director informó que ya se tomaron muestras de los productos cárnicos y en caso de confirmarse la presencia de clembuterol, se aplicarán medidas de seguridad, entre ellas la suspensión del establecimiento, así como el aseguramiento y destrucción del producto contaminado.

Asimismo, la autoridad sanitaria inició vigilancia epidemiológica para detectar posibles nuevos casos relacionados con el consumo de esta carne.

Víctima narra lo ocurrido

N+ logró tener contacto con Víctor, una de las personas que consumió esta carne y así relató lo ocurrido.

“Mi hermano estaba pálido cuando fuimos a recogerlo, blanco y volvió el estomago varias veces, al llegar a la clínica pasaron a mi hermano, le pusieron suero, yo hablé con el doctor, me tomaron los signos vitales, teníamos el pulso muy agitado [...] seguía con la temblorina, no podía ni anotar mi nombre”.

Señaló que él, su hermano Emanuel y su mamá Alejandra, no recibieron un tratamiento adecuado en el Seguro Social. Su madre incluso sigue hospitalizada, pero en la clínica del ISSSTE.

De acuerdo con autoridades, será en las próximas 72 horas cuando finalicen los estudios, pruebas y muestras de laboratorio para determinar si se trató o no de carne con clembuterol.