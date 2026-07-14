Investigan Posible Intoxicación por Clembuterol en Birrierías de Aguascalientes; Suman 11 Casos

Autoridades sanitarias mantienen una investigación en curso tras la atención de varias personas con síntomas relacionados con el consumo de alimentos.

Carne de birriaFoto: N+

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

¿Carne contaminada en Aguascalientes? 11 personas con síntomas tras comer en birrierías. Salud investiga posible clembuterol.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+