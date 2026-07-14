Muere Hombre por Quemaduras Luego de Explosión de Gas en Casa en Saltillo

José Federico "N" de 45 años murió durante la madrugada de este 13 de julio luego de permanecer hospitalizado por las graves quemaduras que sufrió tras un flamazo en la colonia Balcones de Morelos en Saltillo.

El accidente ocurrió el pasado 7 de julio, cuando apoyaba a trabajadores de una empresa gasera mientras realizaba maniobras para rellenar un tanque estacionario. Al manipular una válvula, se registró una explosión que le provocó lesiones en gran parte del cuerpo.

La Fiscalía General del Estado (FGE) mantiene abierta una investigación para determinar las responsabilidades.

Agentes acudieron al hospital para recabar información con médicos y familiares, mientras los trabajadores de la gasera permanecen bajo indagatoria.

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