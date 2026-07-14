Muere Hombre por Quemaduras Luego de Explosión de Gas en Casa en Saltillo

Un hombre falleció a causa de las graves quemaduras que sufrió tras una explosión de gas en Saltillo

Muere Hombre por Quemaduras Luego de Explosión de Gas en Casa en SaltilloFoto: N+

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Impactante tragedia en Saltillo: un hombre muere por quemaduras tras explosión de gas. La FGE investiga responsabilidades. ¿Qué sucedió realmente?

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