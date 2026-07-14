Asesinan a Balazos a un Hombre cerca de una Escuela Primaria de Tlaxcala

Sujetos a bordo de un vehículo deportivo ejecutaron un ataque armado que dejó como saldo un muerto en la comunidad de San José Atoyatenco perteneciente al municipio de Nativitas en Tlaxcala.

De acuerdo a los hechos, la víctima caminaba sobre la calle Hidalgo cerca de la Escuela Primaria Lázaro Cárdenas para cuando un grupo de hombres armados descendió de un automóvil deportivo color azul y abrieron fuego en su contra.

El masculino recibió varios disparos en el tórax por lo que cayó al suelo y los agresores procedieron a darse a la fuga, sin embargo, vecinos de la zona fueron testigos de su huída.

Cuerpos de emergencia fueron notificados sobre el ataque armado en la comunidad de San José Atoyatenco, por lo que al lugar arribó la Policía Municipal de Nativitas y la autoridades estatales; Más tarde paramédicos confirmaron que el hombre ya no contaba con signos vitales por lo que se dio aviso a la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE).

Investigan ataque armado que dejó un muerto en San José Atoyatenco de Nativitas, Tlaxcala

La calle Hidalgo fue acordonada para preservar la escena del crimen que sacudió a la población de San José Atoyatenco, mientras que peritos de campo del Instituto de Ciencias Forenses (INCIFO) asociados a Policía de Investigación (PDI) llevaban acabo las diligencias correspondientes.

Se sabe que la víctima fue identificada como Luis Alberto "N" de aproximadamente 34 años de edad, quien vivía en la zona donde fue el ataque armado; cabe resaltar que en la zona localizaron al menos tres casquillos percutidos calibre 9 milímetros.

El cuerpo del hombre fue trasladado al anfiteatro en donde se le practicará la necropsia de ley, mientras que el Ministerio Público abrió una carpeta de investigación por este homicidio, el cual no se descarta que se haya tratado por un ajuste de cuentas, no obstante, hasta que terminen las indagatorias darán a conocer las causas de este ataque.

Detienen en CDMX a un hombre por un homicidio ocurrido en Tlaxcala

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Tlaxcala logró la detención de José Johnathan "N" por su probable responsabilidad en un asesinato ocurrido el 31 de marzo de 2025 en el municipio de Chiautempan.

El acusado fue localizado en la Ciudad de México luego de un proceso de investigación, una vez desahogadas todas las pruebas, el Juez de Control decidirá su situación jurídica.

Con información de N+

MCS