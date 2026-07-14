Asesinan a Balazos a un Hombre cerca de una Escuela Primaria de Tlaxcala

Luis Alberto "N" fue acribillado en la calle Hidalgo en la comunidad de San José Atoyatenco en el municipio de Nativitas en Tlaxcala.

Muerto en Nativitas, TlaxcalaFoto: Facebook Apología Once Diez

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Un hombre fue acribillado en la calle Hidalgo de Nativitas, Tlaxcala. Los agresores huyeron tras el ataque. La comunidad está conmocionada. Lee la noticia completa.

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