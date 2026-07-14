¿Quién Es el Francotirador de la Vía Atlixcáyotl en Puebla? Dan Detalles Tras su Captura

Luego de 10 carpetas de investigación por ataques del francotirador de la Vía Atlixcáyotl, la Fiscalía General del Estado de Puebla confirmó la detención de Rafael "N" identificado como el presunto atacante, además, las autoridades revelaron más acerca de su identidad.

Agentes de la Fiscalía General del Estado detuvieron al presunto tirador de la Vía Atlixcáyotl en el fraccionamiento Santa Fe de la zona de Angelópolis en el municipio de San Andrés Cholula, Puebla.

¿Quién es el francotirador de la Vía Atlixcáyotl de Puebla?

La fiscal Idamis Pastor y el fiscal de la zona metropolitana José Luis Hernández González, confirmaron que se trata de Rafael "N" quien es un empresario de la industria farmacéutica.

De acuerdo a las investigaciones, el hombre no tenía antecedentes penales y contaba con ocho licencias por portación de armas de fuego, es decir, que tenía el armamento de forma legal.

Las autoridades informaron que el modus operandi de este hombre era identificar a su víctima y posteriormente disparaba desde un vehículo sin placas.

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Cateos para detener a francotirador en Puebla: Aseguran ocho armas con licencias

El cateo realizado la madrugada de este 14 de julio por agentes de la Fiscalía General del Estado en un inmueble de la colonia Benito Juárez, en Puebla capital, formó parte del operativo simultáneo para cumplimentar la orden de aprehensión contra el presunto responsable de los ataques armados a automovilistas en la Vía Atlixcáyotl.

Alrededor de las 4:00 de la mañana, agentes de investigación, con apoyo de elementos de la Defensa y de la Policía Estatal, acordonaron el domicilio ubicado sobre la 27 Sur, entre la 29 y 31 Poniente, mientras se desarrollaba la diligencia ministerial.

El Fiscal de Investigación Metropolitana informó que durante los cateos simultáneos realizados en los dos inmuebles fueron aseguradas ocho armas de fuego, las cuales contaban con licencia y permisos de portación expedidos por la Secretaría de la Defensa Nacional.

Las autoridades también confirmaron que el imputado enfrentará una audiencia por el delito de homicidio doloso en grado de tentativa, derivado de la agresión armada contra los agentes que ejecutaban la orden de cateo.

La Fiscalía detalló que el caso comenzó a investigarse desde abril, tras los primeros reportes en redes sociales. sin embargo, fue hasta principios de junio cuando un joven presentó la primera denuncia formal después de resultar lesionado por un disparo.

Hasta el momento, la Fiscalía de Puebla ha integrado diez denuncias relacionadas con los ataques en la Vía Atlixcáyotl: una por tentativa de homicidio calificado y nueve más por daño en propiedad ajena y ataques peligrosos.

Con información de N+

MCS