¿Quién Es el Francotirador de la Vía Atlixcáyotl en Puebla? Dan Detalles Tras su Captura

Raúl "N" fue identificado como el presunto tirador de la Vía Atlixcáyotl, durante su detención en Santa Fe se localizaron armas con licencias.

Cae francotirador de la de la Vía Atlixcáyotl de Puebla.Foto: Fiscalía de Puebla

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¿Quién es el francotirador de la Vía Atlixcáyotl? Rafael 'N', empresario, detenido con armas legales. La Fiscalía de Puebla revela más sobre este caso que conmociona.

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