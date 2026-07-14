Hallan Cuerpo de Hombre Flotando en Río San Javier; Esto Pasó en la Alcaldía Gustavo A. Madero

Cuerpos de emergencia trabajan para recuperar el cuerpo de un hombre flotando en el Río San Javier, en la GAM

Localizan cuerpo flotando en Río San Jacier en la GAMLocalizan cuerpo flotando en Río San Jacier en la GAM. Foto: N+

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Impactante hallazgo en la GAM: cuerpo flotando en el Río San Javier. Autoridades y servicios de emergencia en acción. Sigue la investigación.

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