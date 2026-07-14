Hallan Cuerpo de Hombre Flotando en Río San Javier; Esto Pasó en la Alcaldía Gustavo A. Madero

Este martes, 14 de julio de 2026, fue localizado un cuerpo flotando en el Río San Javier, alcaldía Gustavo A. Madero, en los límites de la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex).
Según los primeros reportes, vecinos de la calle Luis Espinoza de la colonia Solidaridad Nacional en dicha alcaldía, hicieron los reportes de un cuerpo flotando en el cauce del canal de aguas negras.
Trabajos para rescatar cuerpo en Río San Javier
Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) capitalina llegaron al Río San Javier, donde se hallaba el cadáver de un hombre, así como montones de basura en un bajopuente del caudal. También acudieron al llamado bomberos y paramédicos del ERUM.
El personal médico confirmó el deceso de la persona, que hasta el momento no ha sido identificada.
En el lugar, continúan las investigaciones y las labores de los servicios de emergencias para recuperar el cuerpo.
Con información de N+
Rar