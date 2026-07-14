Jaguar Muerde a Bebé de 8 Meses en Parque de Aguascalientes; Así Ocurrió

El jaguar se encontraba en un árbol al momento del accidente; el pequeño fue atendido por paramédicos.

JaguarFoto: FB Alejandro Barroso

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Un bebé de 8 meses fue mordido por un jaguar en Cañada Honda. ¿Qué dice la ley sobre tener jaguares como mascotas?

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