Jaguar Muerde a Bebé de 8 Meses en Parque de Aguascalientes; Así Ocurrió

Un bebé de ocho meses resultó lesionado tras ser mordido por un jaguar en la comunidad de Cañada Honda, Aguascalientes.

Los hechos ocurrieron en un parque ubicado en la comunidad de Cañada Honda, sobre la carretera 25, donde el ejemplar, de nombre Naya, de aproximadamente un año, se encontraba amarrado a un árbol, cuando el menor se acercó y éste lo mordió a la altura del brazo izquierdo.

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¿Cómo se encuentra el menor?

Al sitio arribaron paramédicos, quienes valoraron al niño y determinaron que la lesión no fue de gravedad. Finalmente, el jaguar fue resguardado por su propietario, quien cuenta con la legal propiedad del ejemplar

Cabe mencionar que es posible tener algunas mascotas exóticas, siempre que su posesión cumpla con la legislación ambiental vigente. La tenencia legal depende de que los ejemplares provengan de criaderos autorizados o cuenten con documentación que acredite su origen lícito.

Entre las especies que pueden mantenerse bajo estas condiciones se encuentran ciertos reptiles, aves y pequeños mamíferos.