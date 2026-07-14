Mujer Ataca a su Pareja con Arma Blanca Durante Discusión en Torreón

Un hombre de 31 años resultó lesionado por arma blanca durante la mañana de este 14 de julio en el Fraccionamiento Sol de Oriente en Torreón, luego de sostener una discusión con su pareja sentimental.

Los hechos ocurrieron en la intersección de calzada Obsidiana y calle Arigato, donde se solicitó auxilio a través del sistema de emergencias 911. Al lugar acudieron paramédicos de la Cruz Roja y elementos de la Policía Municipal para atender el reporte.

Según la declaración de un testigo, ambos se encontraban consumiendo bebidas alcohólicas previo a la agresión, lo que habría originado una discusión que escaló hasta las lesiones con arma blanca.

La joven señalada como presunta responsable de las lesiones, no salió del domicilio durante la atención del incidente. Ante esto, los elementos de Seguridad Pública aconsejaron al hombre presentar una denuncia formal ante la Fiscalía del Estado para que se investigue los hechos.

El hombre recibió atención médica en el sitio y posteriormente fue trasladado a un hospital.

Muere hombre durante riña en comunidad de San Jacinto en Lerdo

Durante la madrugada de este 13 de julio, un hombre de 36 años perdió la vida luego de verse involucrado en una riña en la comunidad de San Jacinto, perteneciente al municipio de Lerdo, Durango.

Noticia relacionada: Asesinan a Hombre con Cuchillo Durante Riña en Lerdo

La víctima fue identificada como Juan Morales, quien se encontraba en compañía de Daniel "N", Gerardo "N" y Nelson Osvaldo "N", ingiriendo bebidas alcohólicas. En un momento comenzaron a discutir y, presuntamente, Nelson Osvaldo "N" tomó un cuchillo con el que hirió a Juan Morales, causándole la muerte en el lugar.

El Ministerio Público tomó conocimiento de los hechos y ordenó el levantamiento del cuerpo para su traslado a las instalaciones del Servicio Médico Forense (SEMEFO), donde se le practicará la necropsia de ley.

La Policía Investigadora de Delitos realiza las indagatorias correspondientes para localizar al presunto responsable y esclarecer los hechos.