Mujer Ataca a su Pareja con Arma Blanca Durante Discusión en Torreón

Un hombre de 31 años resultó lesionado al ser atacado por su pareja con un arma blanca en el Fraccionamiento Sol de Oriente en Torreón.

Mujer Ataca a su Pareja con Arma Blanca Durante Discusión en TorreónFoto: N+

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Impactante: Hombre herido tras discusión con su pareja en Torreón. La agresión ocurrió en Sol de Oriente. ¿Qué llevó a este violento desenlace?

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