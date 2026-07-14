Adulta Mayor es Localizada en Estado de Descomposición Dentro de su Vivienda en Hermosillo

Una mujer de 70 años fue localizada sin vida y en avanzado estado de descomposición dentro de su vivienda en la colonia Balderrama de Hermosillo, Sonora.

Adulta Mayor es Localizada en Estado de Descomposición Dentro de su Vivienda en HermosilloFoto: Archivo N+

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Encuentran a una mujer de 70 años en avanzado estado de descomposición en su casa en Hermosillo. Autoridades investigan las causas del fallecimiento.

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