Adulta Mayor es Localizada en Estado de Descomposición Dentro de su Vivienda en Hermosillo

Una mujer de 70 años fue encontrada muerta en el interior de su domicilio en la colonia Balderrama, en Hermosillo, después de que el fuerte olor que emanaba de la vivienda alertó a personas que laboran en un taller cercano.



El reporte se registró alrededor de las 14:00 horas del lunes, en una casa ubicada en el cruce de las calles Manuel M. Diéguez y Arizona. Tras percibir el intenso olor, trabajadores del establecimiento ingresaron al inmueble para verificar la situación.

El cuerpo fue localizado en avanzado estado de descomposición

En el interior localizaron el cuerpo de Josefina, quien presentaba un avanzado estado de descomposición, por lo que de inmediato solicitaron la presencia de las autoridades mediante el número de emergencias.



Elementos de las corporaciones de seguridad acudieron al sitio para resguardar el área, mientras personal de Servicios Periciales realizó las diligencias correspondientes y ordenó el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense.



De forma preliminar, las autoridades no detectaron indicios de violencia, por lo que será la investigación ministerial la que determine las causas del fallecimiento.