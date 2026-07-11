Explosión en Vulcanizadora Deja un Muerto y Dos Heridos de Gravedad en Saltillo

Una persona perdió la vida y dos más resultaron con lesiones de gravedad tras la explosión registrada la tarde de este viernes en una vulcanizadora ubicada en la colonia Antonio Cárdenas en Saltillo. Los heridos recibieron atención de paramédicos y fueron trasladados de urgencia a un hospital.

El estallido ocurrió en un negocio localizado en el cruce de las calles Pablo L. Sidar y Héctor Espinoza Galván, donde la fuerza de la detonación provocó una intensa movilización de cuerpos de emergencia, así como de autoridades de seguridad.

Elementos de la Fiscalía General del Estado acordonaron el área para permitir las labores de agentes de investigación y peritos, quienes buscan establecer las causas del siniestro. El cuerpo de la víctima será llevado al SEMEFO para la necropsia de ley.

Detonación de pirotecnia durante graduación dejó tres personas heridas en Torreón

El pasado 3 de julio, Tres personas resultaron lesionadas durante una ceremonia de graduación realizada en un colegio de Torreón, luego de que se detonara pirotecnia sin autorización. El material salió proyectado en distintas direcciones y dejó a dos personas con quemaduras de primer grado.

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Tras el incidente, Protección Civil del Estado inició una investigación y levantó el acta correspondiente para deslindar responsabilidades, al confirmarse que los organizadores del evento no contaban con los permisos necesarios para el uso de pirotecnia.

La coordinadora regional de Protección Civil en La Laguna, Verónica González, informó que una maestra habría adquirido la pirotecnia en Gómez Palacio. Añadió que será la Secretaría de Educación la dependencia encargada de determinar si existe alguna responsabilidad administrativa, ya que el uso de estos artefactos puso en riesgo la integridad de alumnos y asistentes.