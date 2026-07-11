Explosión en Vulcanizadora Deja un Muerto y Dos Heridos de Gravedad en Saltillo

Un hombre murió y dos mas resultaron heridos de gravedad tras la explosión de una vulcanizadora en Saltillo.

Explosión en Vulcanizadora Deja un Muerto y Dos Heridos de Gravedad en SaltilloFoto: N+

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Explosión en vulcanizadora de Saltillo deja un muerto y dos heridos graves. Autoridades investigan las causas del siniestro. Conoce más sobre este trágico incidente.

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