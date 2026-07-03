Explota Pirotecnia Durante Ceremonia de Graduación en Colegio de Torreón; Hay 3 Heridos

Este jueves 2 de julio, tres personas resultaron lesionadas durante una detonación de pirotecnia en el Colegio Excélsior de Torreón, mientras se llevaba a cabo una ceremonia de graduación.

De acuerdo con los primeros reportes, la institución había prestado sus instalaciones al Laboratorio Altruista Escuela Centenario para la realización del evento.

Cabe señalar que los organizadores no contaban con autorización para detonar pirotecnia, la cual salió proyectada en distintas direcciones, provocando el incidente.

Como resultado, dos personas sufrieron quemaduras de primer grado y una más presentó una crisis nerviosa. Los tres fueron atendidos por el personal de enfermería del colegio.

Por estos hechos, Protección Civil levantó el acta correspondiente y citó a los responsables de la Escuela Centenario para deslindar responsabilidades, debido a que no contaban con los permisos necesarios para el uso de pirotecnia.

Muere hombre hospitalizado tras sufrir quemaduras durante incendio en Gómez Palacio

Por otra parte, un incendio registrado en Gómez Palacio dejó consecuencias fatales para un hombre de 33 años, quien murió la mañana de este 18 de junio en el Hospital General, donde permanecía internado tras resultar con quemaduras durante el siniestro ocurrido días antes en su vivienda.

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La víctima, identificada como Julio César, recibió atención médica por las lesiones que presentaba en distintas partes del cuerpo; sin embargo, no logró recuperarse. Vecinos del sector señalaron que el hombre presuntamente era consumidor de la droga conocida como cristal.