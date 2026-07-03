Explota Pirotecnia Durante Ceremonia de Graduación en Colegio de Torreón; Hay 3 Heridos

Tres personas resultaron lesionadas durante una explosión de pirotecnia durante una ceremonia de graduación en un colegio de Torreón.

Explota Pirotecnia Durante Ceremonia de Graduación en Colegio de Torreón; Hay 3 HeridosFoto: N+

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¡Impactante! Tres personas resultaron lesionadas por pirotecnia en una graduación en Torreón. La falta de permisos provocó el incidente. ¿Qué medidas tomarán las autoridades?

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