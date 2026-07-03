Conductor Destruye su Auto Deportivo Tras Choque en el Periférico R. Almada en Chihuahua

Un aparatoso accidente vial se registró sobre el Periférico R. Almada, en la ciudad de Chihuahua, luego de que el conductor de un automóvil deportivo perdiera el control y terminara impactando una camioneta pickup y el muro de una gasera.

El percance ocurrió en el cruce de Periférico R. Almada y calle Patria Nueva, donde el vehículo deportivo circulaba de este a oeste presuntamente a exceso de velocidad.

De acuerdo con los primeros reportes, al intentar dar vuelta hacia la derecha para incorporarse a la calle Patria Nueva, el conductor perdió el control del auto debido a la velocidad con la que manejaba.

Tras ello, el automóvil impactó una pickup que transportaba muebles y posteriormente salió proyectado contra el muro de una gasera ubicada en la zona.

Paramédicos atendieron a tripulantes en el lugar

Luego del fuerte choque, paramédicos de la corporación URGE acudieron al sitio para brindar atención médica a los ocupantes del auto.

Sin embargo, las autoridades informaron que ninguna de las personas involucradas requirió traslado hospitalario.

Elementos de la Policía Vial se encargaron de elaborar el croquis correspondiente y realizar las investigaciones para determinar responsabilidades en este accidente.

El hecho generó afectaciones momentáneas en la circulación vehicular mientras se realizaban las maniobras de atención y retiro de las unidades involucradas.