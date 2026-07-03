Conductor Destruye su Auto Deportivo Tras Choque en el Periférico R. Almada en Chihuahua

Un automóvil deportivo terminó destrozado tras impactar una pickup y chocar contra el muro de una gasera en el Periférico R. Almada, en Chihuahua.

El auto deportivo terminó destrozadoFoto: N+

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Un auto deportivo queda destruido en el Periférico R. Almada tras perder el control y chocar contra una pickup y un muro. Conoce más sobre este accidente en Chihuahua.

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