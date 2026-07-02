Camioneta se Incendia en la Colonia Fidel Velázquez de Ciudad Juárez

Una camioneta se incendió la tarde de este lunes en el cruce del Libramiento Regional y la calle Litógrafos, en la colonia Fidel Velázquez de Ciudad Juárez, lo que generó una movilización de cuerpos de emergencia y corporaciones policiacas.

De acuerdo con los primeros reportes, el fuego comenzó en la parte trasera del vehículo y rápidamente se extendió, provocando alarma entre automovilistas y vecinos del sector.

Los ocupantes de la unidad lograron descender antes de que las llamas consumieran gran parte del vehículo; sin embargo, hasta el momento se desconoce su paradero.

Elementos del Cuerpo de Bomberos acudieron al sitio para sofocar el incendio y evitar riesgos mayores en la zona.

Autoridades investigan origen del incendio

Agentes de la Policía Estatal resguardaron el área mientras se realizaban las maniobras de emergencia en el punto ubicado a un costado del bulevar Cuatro Siglos.

Hasta ahora, las autoridades no han determinado qué originó el incendio, por lo que se mantienen abiertas distintas líneas de investigación.

Pese a lo aparatoso del incidente, no se reportaron personas lesionadas, únicamente daños materiales en la unidad siniestrada.