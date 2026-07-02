Camioneta se Incendia en la Colonia Fidel Velázquez de Ciudad Juárez

Una camioneta se incendió en el cruce del Libramiento Regional y Litógrafos, en Ciudad Juárez; bomberos controlaron el fuego y no hubo personas lesionadas.

Camioneta se incendiaFoto: N+

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Una camioneta se incendió en el Libramiento Regional y Litógrafos en Ciudad Juárez. Afortunadamente, no hubo heridos. Bomberos y policías actuaron rápido. ¿Qué originó el fuego? Descúbrelo.

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