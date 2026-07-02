Resultados Mi Beca Chihuahua Excelencia Académica 2026: ¿Cuándo Salen y Dónde Consultar?

El Gobierno Municipal de Chihuahua informó que el próximo domingo 5 de julio serán publicados los resultados del programa Mi Beca Chihuahua Excelencia Académica, dirigido a estudiantes del municipio.

A través de la Dirección de Desarrollo Humano y Educación, las autoridades señalaron que ya se realizó la reunión del Comité de Validación de Becas de Excelencia, con el objetivo de concluir la revisión de solicitudes y validar a las y los aspirantes que participaron en la convocatoria.

De acuerdo con el municipio, una vez publicados los resultados también se dará a conocer el calendario para la entrega de apoyos económicos a las y los estudiantes beneficiarios.

¿Dónde consultar los resultados de Mi Beca Chihuahua?

Las y los aspirantes podrán consultar la lista de folios aceptados a través del portal oficial del Gobierno Municipal de Chihuahua en este sitio web.

El municipio explicó que los folios publicados corresponderán únicamente a quienes cumplieron con todos los requisitos establecidos en la convocatoria y obtuvieron la aprobación del Comité de Validación.

Asimismo, se pidió a las y los beneficiarios mantenerse atentos a los canales oficiales de comunicación del Gobierno Municipal, donde se informarán los detalles relacionados con la entrega del recurso económico.

La Dirección de Desarrollo Humano y Educación aclaró que por el momento solamente serán publicados los resultados correspondientes a la Beca de Excelencia Académica.

En el caso de la Beca de Formación, las solicitudes continúan en proceso de revisión debido al cotejo de información con bases de datos del Gobierno Federal para evitar duplicidad de apoyos.

Para mayor información, las personas interesadas pueden comunicarse al Departamento de Fomento Educativo al teléfono 072, extensiones 6520 y 6566, o acudir a las oficinas ubicadas en calle Segunda número 4, esquina con avenida Juárez, en la colonia Centro de Chihuahua.