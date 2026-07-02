Resultados Mi Beca Chihuahua Excelencia Académica 2026: ¿Cuándo Salen y Dónde Consultar?

El Gobierno Municipal de Chihuahua informó que en los primeros de julio se publicarán los resultados de Mi Beca Chihuahua Excelencia Académica para estudiantes beneficiarios.

Se publicarán los resultados del programa Mi Beca ChihuahuaFoto: Gobierno Municipal Chihuahua

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Este 5 de julio se revelan los resultados de Mi Beca Chihuahua Excelencia Académica. ¿Eres uno de los beneficiarios? Revisa el portal del Gobierno Municipal para más detalles.

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