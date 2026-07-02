¿Cuántos Días Faltan para Fin de Clases 2026 en CDMX? Fecha del Cierre Escolar SEP

El ciclo escolar 2025-2026 llega a su fin en julio, y para que sepas cuándo terminan las actividades escolares e inician las vacaciones de verano, acá te decimos cuántos días faltan para el fin de clases en la Ciudad de México (CDMX), de acuerdo con el calendario de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

Debido a las altas temperaturas, algunos estados de México decidieron adelantar la fecha del fin del curso, por lo que algunos estudiantes ya se encuentran de vacaciones y en los próximos días se les unirán millones de alumnos más.

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¿Cuándo termina el ciclo escolar 2026 en CDMX?

La fecha del fin de clases en CDMX no ha tenido cambios y está programada para el próximo miércoles 15 de julio de 2026, es decir que a partir de este día todos los estudiantes de las escuelas de preescolar, primaria y secundaria de la capital estarán de vacaciones.

En el caso de los maestros, personal administrativo y directivos, las vacaciones comenzarán hasta el 18 de julio, ya que el 16 y 17 de julio se realizarán talleres intensivos para docentes con los cuales se concluirá el ciclo escolar de forma oficial.

¿Cuántos días faltan para el fin de clases en CDMX?

Para el cierre del ciclo escolar, aún quedan 14 días en total, contando los dos fines de semana, es decir que ya solo faltan por hacerse efectivos 10 días de clases en el ciclo escolar, que son los siguientes:

jueves, 2 de julio de 2026.

viernes, 3 de julio de 2026.

lunes, 6 de julio de 2026.

martes, 7 de julio de 2026.

miércoles, 8 de julio de 2026.

jueves, 9 de julio de 2026.

viernes, 10 de julio de 2026.

lunes, 13 de julio de 2026.

martes, 14 de julio de 2026.

miércoles, 15 de julio de 2026.

Cabe mencionar que en el último día del ciclo escolar, ya no suele haber clases como tal, pues la mayoría de escuelas lo utiliza para realizar la ceremonia de fin de curso, en la que se reparten diplomas a los alumnos graduados.

¿Cuándo regresan a clases los niños?

Debido a que todavía no se publica el calendario de la SEP 2026-2027, aún no se sabe la fecha exacta en la que será el regreso a clases, sin embargo se espera que los niños de preescolar, primaria y secundaria vuelvan a las escuela a inicios de septiembre 2026.

De cualquier forma, se recomienda a los padres de familia esperar la confirmación de la SEP sobre su próximo calendario escolar, para conocer las fechas exactas del regreso a clases y otros días importantes del ciclo.

PPP