¿Cuántos Días Faltan para Fin de Clases 2026 en CDMX? Fecha del Cierre Escolar SEP

Conoce cuándo terminan las clases e inician las vacaciones de verano, de acuerdo con el calendario escolar de la SEP 2026

Checa cuántos Días Faltan para el Fin de Clases 2026 en CDMXLas escuelas de nivel básico están muy cerca de iniciar las vacaciones. Foto: Cuartoscuro
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