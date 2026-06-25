Llegó el Fin de Clases SEP: ¿Quiénes Salen de Vacaciones el 25 de Junio 2026 en México?

Tras los cambios propuestos en el Calendario SEP con motivo del Mundial y los cambios de clima, por lo menos dos estados concluirán labores académicas esta semana

Fin de Clases México 2026. Qué Estados Inician Vacaciones el 25 de junio 2026.El Calendario del ciclo escolar 2025-2026 llegó a su fin en algunos estados y con ello inician las vacaciones de verano 2026. Foto: Cuartoscuro.

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