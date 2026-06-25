Llegó el Fin de Clases SEP: ¿Quiénes Salen de Vacaciones el 25 de Junio 2026 en México?

El ciclo escolar 2025-2026 llegó a su fin en algunos lugares de México, donde maestros y alumnos están próximos a iniciar el receso de verano. En N+ te decimos quiénes son los afortunados en salir de vacaciones este 25 de junio.

Tras semanas de confusión por los cambios en el Calendario Escolar de la Secretaría de Educación Pública (SEP), derivado del Mundial 2026 y los fenómenos meteorológicos. La autoridad educativa autorizó a algunos estados adelantar el fin de cursos.

En este sentido, desde presidencia se emitió un decreto en el DOF para suspender las clases este 24 de junioo en Ciudad de México (CDMX), con motivo del partido México vs Chequia, cuyo marcador final fue 3-0.

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¿Qué alumnos salen de vacaciones este 25 de junio de 2026?

Dos de los 32 estados de México concluirán el ciclo escolar esta semana: Colima y Yucatán.

En Colima el fin del ciclo escolar será este jueves 25 de junio de 2026, tal como lo dieron a conocer las autoridades educativas locales. La descarga administrativa y festivales de cierre del ciclo escolar se celebrarán entre el 29 de junio al 1 de julio.

Aquellas escuelas que se rijan por el Calendario de la SEP, concluirán clases para los estudiantes de Colima.

El 1 de julio de 2026 se realizará la descarga administrativa.

Mientras que Yucatán concluirá clases el 26 de junio de 2026 y hará su cierre administrativo el 3 de julio de 2026.

¿Qué otros estados adelantan vacaciones de verano a primeros días de julio?

Por lo menos otros 5 estados adelantarán el fin de clases 2026, días antes de la fecha oficial establecida por el Calendario de 185 días de la SEP.

Tlaxcala concluirá labores academias el 30 de junio, mientras que cuatro entidades más tienen previsto hacerlo entre el 3 y 10 de julio de 2026.

Tlaxcala:

- Fin de Clases: 30 de junio 2026.

Baja California Sur:

- Fin de Clases: 3 de julio 2026.

Sinaloa:

- Fin de Clases: 10 de julio.

Tamaulipas:

- Fin de Clases: 10 de julio.

Guanajuato:

- Fin de Clases: 10 de julio.

SARR