¿Hay Clases el 24 de Junio 2026 o Será Feriado por Partido de México? Esto Dice Decreto en DOF

La Selección Mexicana juega este miércoles el tercer partido de la Copa del Mundo contra Chequia en el Estadio CDMX, por lo que la ciudad ya alista operativos de movilidad

Suspensión Clases 24 Junio 2026. ¿Qué Dice el Decreto del DOF sobre la suspensión de clases el miércoles por el partido México-Chequia?Este miércoles México juega contra Chequia en el Estadio CDMX, conoce si habrá suspensión de clases ese día. El Gobierno de México ya emitió un decreto. Foto: Cuartoscuro.

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