¿Hay Clases el 24 de Junio 2026 o Será Feriado por Partido de México? Esto Dice Decreto en DOF

La Selección Mexicana disputará esta semana su tercer juego en el Mundial 2026, y en N+ te adelantamos si hay clases el 24 de junio o será feriado por el juego de México vs Chequia, según lo establece el Diario Oficial de la Federación (DOF).

La duda surge tras los problemas de movilidad que se han generado en la Ciudad de México (CDMX), sobre todo en la zona sur, derivado de la ruta de los asistentes al Estadio, así como las diversas manifestaciones que se han suscitado.

El rival del Tri, Chequia ya se prepara para el encuentro. Y como dato curioso, es uno de los países que ha cambiado de nombre y se presentan con nueva nomenclatura a la Copa del Mundo.

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¿Hay Clases el 24 de Junio 2026 por partido México vs Chequia?

El Gobierno de México dio a conocer el pasado 16 de junio que durante el tercer partido de México en el Mundial 2026 sí se suspenderán las clases en todos los niveles educativos, es decir que será día feriado oficial.

La instrucción asentada en un Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) -disponible a consulta en línea - establece que el 24 de junio de 2026 se suspenden las actividades escolares en escuelas públicas y privadas.

La indicación aplica para preescolar, primaria, secundaria, educación media superior y superior dependientes de la Secretaría de Educación Pública (SEP) en ambos turnos (matutino y vespertino). Así como para las Normales de maestros.

Por lo que se suma a los días feriados por el Mundial 2026 que ha otorgado el Gobierno de México para facilitar la movilidad de los asistentes al Estadio y del público en general.

Vale la pena recordar que el pasado 17 de junio de 2026 se determinó suspender las actividades escolares del turno vespertino por el partido México vs Corea del Sur.

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¿Van a dar Home Office el miércoles por tercer Partido de México?

El mismo decreto del 16 de junio 2026, publicado en el DOF, establece que el miércoles 24 las actividades laborales se deben desarrollar integralmente bajo modalidad de teletrabajo o trabajo a distancia, en esquemas flexibles de organización laboral, según la necesidad del servicio.

Además, se conminó al sector privado a implementar los mismos esquemas de Home Office para sus trabajadores y así reducir las afectaciones a la movilidad por la Copa del Mundo que se juega en el Estadio CDMX.

SARR