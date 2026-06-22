¿Hay Clases el 24 de Junio 2026 o Será Feriado por Partido de México? Esto Dice Decreto en DOF
La Selección Mexicana juega este miércoles el tercer partido de la Copa del Mundo contra Chequia en el Estadio CDMX, por lo que la ciudad ya alista operativos de movilidad
Este miércoles México juega contra Chequia en el Estadio CDMX, conoce si habrá suspensión de clases ese día. El Gobierno de México ya emitió un decreto. Foto: Cuartoscuro.
Escucha este artículo
00:00
-00:00
Publicidad
Publicidad
PorRedacción N+
La Selección Mexicana disputará esta semana su tercer juego en el Mundial 2026, y en N+ te adelantamos si hay clases el 24 de junio o será feriado por el juego de México vs Chequia, según lo establece el Diario Oficial de la Federación (DOF).
La duda surge tras los problemas de movilidad que se han generado en la Ciudad de México (CDMX), sobre todo en la zona sur, derivado de la ruta de los asistentes al Estadio, así como las diversas manifestaciones que se han suscitado.
¿Hay Clases el 24 de Junio 2026 por partido México vs Chequia?
El Gobierno de México dio a conocer el pasado 16 de junio que durante el tercer partido de México en el Mundial 2026 sí se suspenderán las clases en todos los niveles educativos, es decir que será día feriado oficial.
La instrucción asentada en un Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) -disponible a consulta en línea - establece que el 24 de junio de 2026 se suspenden las actividades escolares en escuelas públicas y privadas.
La indicación aplica para preescolar, primaria, secundaria, educación media superior y superior dependientes de la Secretaría de Educación Pública (SEP) en ambos turnos (matutino y vespertino). Así como para las Normales de maestros.
Por lo que se suma a los días feriados por el Mundial 2026 que ha otorgado el Gobierno de México para facilitar la movilidad de los asistentes al Estadio y del público en general.
¿Van a dar Home Office el miércoles por tercer Partido de México?
El mismo decreto del 16 de junio 2026, publicado en el DOF, establece que el miércoles 24 las actividades laborales se deben desarrollar integralmente bajo modalidad de teletrabajo o trabajo a distancia, en esquemas flexibles de organización laboral, según la necesidad del servicio.
Además, se conminó al sector privado a implementar los mismos esquemas de Home Office para sus trabajadores y así reducir las afectaciones a la movilidad por la Copa del Mundo que se juega en el Estadio CDMX.