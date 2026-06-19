De Chequia a Türkiye: Países Que Cambiaron de Nombre y Juegan en el Mundial 2026

¿Sabías que algunos de los países participantes del Mundial 2026 antes se llamaban de otra manera?, cambios políticos y culturales en sus naciones alcanzaron a sus seleccionados en el terreno de juego. Y aunque no son debutantes, la nueva nomenclatura obliga a reconocerlos por sus nombres actuales.

¿La selección de Países Bajos te suena? En una nota previa te explicamos por qué la FIFA se refiere a la "Naranja Mecánica" como Países Bajos, y no Holanda, como muchos aficionados la reconocen.

Pero no es la única, en total cuatro de las 48 selecciones que juegan en el Mundial 2026 se encuentran en esta situación, y en N+ te explicamos el significado de los cambios en Chequia, Países Bajos, Türkiye y RD del Congo.

De Chequia a Türkiye, Países Mundialistas que cambiaron de nombre

En busca de reforzar su identidad cultural, estos países han emprendido campañas para posicionar su nuevo nombre en eventos deportivos, políticos y culturales a nivel internacional. Que por supuesto incluyen la Copa del Mundo de la FIFA.

Sus participaciones en los distintos torneos a lo largo de los años también forman parte de su historia, y aunque algunos aficionados recuerdan sus participaciones bajo otros nombres, este 2026 se presentan a la cancha con nombres distintos.

Chequia.

"Chequia" es el nombre oficial, breve y geográfico, mientras que República es el nombre formal y político.

Chequia es el nombre que se utiliza luego de que el gobierno checo lo registró oficialmente ante la ONU en 2026 para simplificar su identidad en el ámbito internacional.

Países Bajos.

Alrededor del mundo, muchas personas aún lo nombran como "Holanda", sin embargo el nombre oficial del país es "Netherlands", cuya traducción exacta al español es "Países Bajos".

Llamar "Holanda" al país es un error porque sólo hace referencia a dos de las doce provincias del Reino de los Países Bajos: Holanda Septentrional y Holanda Meridional.

De 1588 a 1795, el territorio de Países Bajos se conocía como la República de las Siete Provincias de los Países Bajos, sin embargo tras la conquista francesa en 1975 se convirtió en República Batava, y Holanda uno de sus departamentos.

En 1806, Napoleón nombró a su hermano Luis rey, transformando al país en el reino de Holanda, pero tras su derrota pasó a llamarse Reino de los Países Bajos, y Holanda una de sus provincias.

República Democrática del Congo.

Su primera participación en el Mundial de 1974 fue como Zaire, pero a partir de 1997 el nombre cambió a República Democrática del Congo. No hay que confundirla con República del Congo, se trata de dos países distintos.

Ubicado en África Central, entre 1971 y 1997 fue conocido como Zaire, nombre impuesto por el Mobutu Sese Seko como parte de su política para eliminar los vestigios coloniales. Sin embargo, a partir de 1997 y tras el derrocamiento de este personaje, el presidente Laurent Kabila restableció el nombre de República Democrática del Congo, que se utilizaba desde su independencia de Bélgica en 1960.

Türkiye.

En 2022 la ONU reconoció el cambio de nombre del país a Türkiye. La solicitud se hizo para que el nombre en inglés del país dejara de estar asociado a la palabra con la que se nombra al pavo.

El objetivo de las autoridades turcas era reforzar la identidad nacional y evitar asociaciones lingüísticas. En el centro de esta transformación está el presidente turco Recep Tayyip Erdogan, cuyo largo mandato desde Ankara ha redefinido el papel del país en el escenario internacional.

¿Cuándo juega México vs Chequia? Fecha del Próximo Partido de la Selección Mexicana

Chequia, que se encuentra en la lista de países antes mencionados, es uno de los rivales de México durante la Fase de Grupos del Mundial 2026.

El próximo partido de la Selección Mexicana será contra Chequia el miércoles 24 de junio de 2026, a las 19:00 horas en el estadio Ciudad de México.

SARR