De Chequia a Türkiye: Países Que Cambiaron de Nombre y Juegan en el Mundial 2026

Cambios políticos y culturales han obligado a algunas naciones a cambiar su nomenclatura, y los aficionados de la Copa del Mundo deben reconocerlos y nombrarlos

Selección de Chequia previo al partido contra Sudáfrica en el Mundial 2026. Foto: APSelección de Chequia previo al partido contra Sudáfrica en el Mundial 2026. Foto: AP

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